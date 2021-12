Novo Onix Plus em turismo religioso

O novo Onix Plus tem o melhor custo-benefício e atributos com potencial para manter a Chevrolet na liderança do segmento. Não é preciso rodar muito para conferir o bom desempenho do silencioso motor 1.0 turbo, flex, três cilindros. O design e os detalhes atraem à primeira vista, ao passo que a conectividade e a tecnologia disponíveis transformam simples atração em desejo de um relacionamento mais sério.

A TARDE Autos avaliou a versão topo de linha do sedã, a Premier II, lançada em setembro e disponível nas concessionárias desde o mês passado. Entramos no clima de positividade pela canonização de Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres, e levamos o Onix Plus para um roteiro de turismo religioso, na Cidade Baixa, na capital do São Salvador.

Onix Plus: conexão, desempenho e eficiência

Não foi necessário muito tempo para constatar que a Chevrolet não precisa de um milagre para turbinar as vendas do Novo Onix. A beleza e o design atraíram gente apaixonada por carro, que circulava na praça dedicada à santa, no Largo de Roma.

Esse não foi o primeiro contato da Chevrolet com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Em 2005, a marca fez a doação de dois carros (Celta) para a organização social. Na hora da entrega, que a princípio seria de um veículo, o então vice-presidente José Carlos Pinheiro Neto, conheceu o trabalho de perto. Impressionado, decidiu doar dois carros e comprar no Centro de Panificação do Cesa, do Centro Educacional Santo Antônio, os panetones que foram doados no Natal daquele ano para os colaboradores das unidades da General Motors do Brasil.

Comparações

O Onix Plus é produzido na fábrica da GM de Gravataí (RS) e a montadora manteve o mesmo patamar de preço do antigo Prisma (de R$ 58.790 a R$ 76.190, a depender da versão). Ao acelerar o sedã da Chevrolet, foi impossível não fazer comparações com o HB20S, da Hyundai, que dirigi no test drive de lançamento em setembro.

O motor do Onix Plus mostra mais força, garantindo boas acelerações e retomadas de velocidade; o carro responde rápido. O câmbio automático de seis marchas realiza as trocas de maneira precisa, no tempo certo.

Lanternas bipartidas e detalhes em 3D deixam o carro mais bonito

O Onix Plus 2020 também é mais silencioso, comparado ao concorrente. Há o conforto de não sentir o motor rugir ou trepidar. O consumo do modelo da Chevrolet também é satisfatório. No programa de etiquetagem do Inmetro o sedã registrou 12 km/l e 15,7 km/l na cidade e estrada (respectivamente), com gasolina, e 8,6 km/l e 10,9 km/l abastecido com etanol.

Inteligente

A chave presencial, que garante o destravamento da porta e o acionamento da ignição por botão, está presente nos lançamentos da Chevrolet e da Hyundai, ponto para os dois. O sistema My Link da GM permite acionar motor e ar remotamente. No clima quente da Bahia, o sistema de ar-condicionado do Onix Plus se mostrou mais eficiente.

A central multimídia tem tela táctil de sete polegadas e funciona bem. Para usufruir da internet a bordo é preciso pagar R$ 29,90 por mês, um chip da Claro vem soldado no carro. A tecnologia de conexão 4G com wi-fi permite conectá-la a sete aparelhos simultaneamente até 15 m. Além disso, traz a possibilidade de programas e canais sem uso de dados. É possível fazer pareamento simultâneo de até dois celulares por Bluetooth.

O alerta do ponto cego é inédito no segmento, um ponto a mais

O multimídia é compatível com os sistemas Android Auto e Apple CarPay para projeção de aplicativos, incluindo os principais de trânsito online e os de troca de mensagens, como o WhatsApp. Para evitar distrações, há comando por voz. O serviço de monitoramento e concierge OnStar custa R$ 89 por mês.

O painel da versão testada agrada aos olhos, com destaque para a faixa central em tom caramelo. Os bancos são revestidos em couro sintético e o do motorista conta com ajuste de altura. A fileira traseira é espaçosa e o banco traseiro tem Isofix. Já o porta-malas com capacidade para 469 litros atende bem no quesito espaço.

Motor 1.0 turbo flex Ecotec surpreende pela boa performance

Evolução

O Onix Plus chega para substituir o Prisma, mas é maior 19,4 cm em comprimento, 4,1 cm em largura e 7,2 cm em distância entre-eixos. A versão topo de linha tem projetor nos faróis e um charme especial com assinatura em LED nas lanternas. É o primeiro compacto do Brasil a ter alerta de ponto cego, que funciona a até aproximadamente 140 km/h.

Seis air bags, assistente de rampa, assistente de estacionamento dianteiros e câmara de ré são itens de série. Com tantos atributos para um segmento sensível a preço, o Novo Onix Plus tem requisitos para cumprir bem a missão de ajudar a manter a família no topo do ranking dos mais vendidos.

