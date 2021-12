Novo Onix O líder ainda mais forte

A nova geração do Onix chega com requintes de luxo, conforto e tecnologia, que têm potencial para manter o carro de entrada da GM como líder do mercado de sedãs e hatches pequenos. Com preços que variam de R$ 48.490, da versão de entrada (motor 1.0 aspirado e câmbio manual), até R$ 76.190, para o Premier I ou II (motor 1.0 turbo, câmbio automático). Até o mês de novembro o Onix Plus, a versão sedã, será o único a ocupar o piso das revendas. Pouco antes de dezembro começar, o modelo ganha a companhia do Onix Hatch, versão de cinco portas e dois volumes.

A proposta da nova família é continuar gerando rebentos, e já se fala em variantes para os próximos anos, entre elas um SUV que substituirá a atual Tracker e uma caminhonete com pique para disputar espaço com a líder Fiat Toro. Todas elas terão arquitetura semelhante e serão baseadas no trem de força do motor 1.0 tricilíndrico, e opções de transmissão manual de cinco velocidades e CVT de seis. A substituta da Tracker já está em testes no País e uma delas foi flagrada no pátio da fábrica de Gravataí. Esse modelo, porém, não na série de onze lançamentos previstos pela marca para este ano. Nessa lista figuram dois rejuvenescidos: Onix Geração 1, batizado de Onyx Joy, e Onyx Joy Plus, respectivamente hatch e sedã, modelos destinados essencialmente a frotistas.

O Onix 2020 destaca-se à primeira vista por suas linhas mais equilibradas e suaves, que compõem um visual bastante agradável. A carroceria é bastante fluida e a pronunciada grade dianteira não destoa das dimensões básicas do carro, que agora tem comprimento de 4.476 mm (espichou 194 mm) e 1.746 mm de largura (mais 41 mm); a distância entre-eixos também aumentou, exatos 72 mm. O Hatch terá entre-eixos cerca de 50 mm mais curto, informações do fabricante dão conta que as duas versões são iguais até a coluna B, a coluna que serve de apoio para o fechamento da porta dianteira e abertura da porta traseira. As duas, em todas as versões de acabamento, saem de fábrica com ar-condicionado digital e seis air bags, algo inédito no segmento; os dois foram aprovados com louvor no teste do Latin NCap, conquistando cinco estrelas na proteção para adultos e crianças. Com relação à carroceria, vale prestar atenção no comportamento do carro ao passar por lombadas: o balanço dianteiro parece avançado e, quando comparado ao Onix Geração I, é visivelmente mais baixo.

Conectividade

A novidade mais trabalhada pelo fabricante é o nível de conectividade oferecido em todas as versões: internet embarcada em todas as versões, com planos de cobertura mensais que começam em R$ 29,90, que garante 2 GBs mensais por meio da operadora Claro. Há planos para maior capacidade com preços correspondentes. Entre as novidades da versão mais nova ponto zero do sistema MyLink, que agora permite acionar o motor e o ar-condicionado remotamente. Duas entradas USB no compartimento traseiro, que comporta bem duas pessoas adultas (o túnel central da plataforma é bastante elevado) são muito bem-vindas, o que será um item interessante para considerar em um motorista de carros de aplicativo.

Preços Preços

Em um percurso de 180 km completado em estrada de boa pavimentação, plana e com trânsito regular, foi possível notar o comportamento suave do Onix Plus na versão Premier II. Apesar de pequeno, a potência de 116 cv e 16,8 kgfm de torque é mais do que suficiente par aos cerca de 110 kg do carro na versão avaliada. As retomadas de velocidade são igualmente adequadas ao trem de força utilizado e as mudanças de marcha são suaves e precisas; a estabilidade passa boa sensação de segurança e conforto. A suspensão foi redimensionada e segundo o fabricante o eixo traseiro está quatro vezes mais forte em termos de torção; o monobloco da carroceria é construído com aços de diferentes níveis de resistência em uma combinação que explora resistência e baixo peso.

Grande Bahia no lançamento

O diretor comercial da rede Grande Bahia, Danilo Lima, esteve presente na cerimônia de lançamento do Onix 2020, em Porto Alegre, e conversou com A TARDE Autos sobre as expectativas geradas pelo novo modelo, após 47 meses de liderança do modelo que agora é substituído.

"Eu sinto muito orgulho ao falar dessa família, uma dupla que já nasceu campeã, o Onix é líder em vendas há mais de três anos, e o Prisma, agora rebatizado de Onix Plus, o mais vendido do Brasil", pontuou Lima. Tamanho sucesso é decorrência do conjunto de qualidade construtiva, inovação, tecnologia e dirigibilidade, atributos que foram melhorados na nova geração.

A tendência é aumentar a gama de clientes do Onix, especialmente nos modelos topo de linha, como o Premier, que entregarão itens que veículos da categoria premium não oferecem aqui no Brasil, exemplo do wi-fi a bordo. A internet embarcada permite conexão até 35 metros de distância do carro. Os dois modelos básicos do Onix, LT e LTZ, foram lançados pelo mesmo valor dos modelos atuais. "Faremos um lançamento em Salvador para os nossos clientes e vamos oferecer as melhores condições para quem quiser sair de carro zero", adiantou o diretor comercial da rede Grande Bahia.

