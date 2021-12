Novo Mustang “California Special” é apresentado

Nesta semana a Ford apresentou o Mustang GT California Special nos Estados Unidos. Essa é uma nova edição limitada inspirada no modelo que marcou época nos anos 60. O modelo chega com duas versões personalizadas; fastback e conversível.

O Mustang chega equipado com o conhecido motor V8 5.0 de 466cv e 58 kgfm de torque, com câmbio manual de seis velocidades. O destaque do modelo fica para o “rev-matching” – tecnologia que aumenta a rotação do propulsor ao identificar uma redução de marcha, mantendo um desempenho forte em todas as condições de uso.

O novo pacote California Special do Mustang GT 2019 tem a faixa lateral gradual que vai do emblema 5.0 até a abertura do para-lama traseiro. Um distintivo exclusivo California Special, em preto e vermelho na parte traseira. A frente exibe grade preta e um divisor do pacote “Performance Pack 1”. As rodas de cinco raios, pintadas e usinadas, são exclusivas.

O interior tem bancos de camurça preta com o emblema GT/CS em relevo e costura vermelha contrastante, além de tapetes personalizados. A assinatura California Special é vista também no painel, do lado do passageiro.

Ford Mustang

“Poucas coisas dão mais satisfação do que abaixar a capota de um California Special e dar uma volta pela majestosa rodovia Costa do Pacífico”, diz Mark Conforzi, designer da Ford. “O seu design, inspirado no California Special original, acentua o carisma do Mustang atual.”

História

O modelo já é querido desde o seu lançamento em nos Estados Unidos, em 1964. Fã-clubes e muitos entusiastas apareceram. Muitos distribuidores começaram a criar suas próprias versões personalizadas e uma delas foi inspirada no protótipo do Shelby GT, que ficou conhecida como California Special.

Essa versão original tinha grade preta, faróis de neblina e uma faixa lateral que ia até a abertura do para-lama traseiro. Trazia também spoiler inspirado no Shelby, lanternas personalizadas e ganchos de amarração do capô.

Ford Mustang

adblock ativo