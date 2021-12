Novo MINI John Cooper Works chega por R$ 179.990

apresentado há duas semanas em São Paulo. Com novo visual, agora mais agressivo e aerodinâmica aprimorada, a MINI divulgou essa semana que o novo modelo John Cooper Works, já está disponível nas concessionárias a partir de R$ 179.990. A versão topo de linha antecipa as novidades visuais do Novo MINI,

O modelo evoca a tradição da Linha esportiva dos Minis, e estreia também a transmissão automática esportiva Steptronic de oito marchas com launch control. O novo MINI chega equipado com motor 2.0 turbo de 231cv de potência, o que leva o carro de 0 a 100km/h em 6,1 segundos.

Por fora, o MINI John Cooper Works, ganhou um novo conjunto óptico na dianteira, com faróis em LED adaptativo com máscara negra. Na parte traseira a alteração ficou com a nova disposição de itens, como lanternas e curvas, remetendo assim à bandeira do Reino Unido.

Na parte interna, a principal novidade é a nova geração do assistente de mobilidade pessoal MINI Connected, que inclui: informações do trânsito em tempo real, portal de notícias atualizadas e serviço de concierge pessoal, além de preparação para o Apple CarPlay.

"O novo MINI JCW representa a essência do DNA “go-kart feeling” da MINI. Com sua dinâmica aprimorada, estilo inconfundível e nova transmissão, a nova geração do modelo deve atender às mais altas expectativas dos fãs da marca”, afirma Julian Mallea, diretor da MINI Brasil.

Recentemente a montadora abriu as vendas da renovada linha MINI Hatch, que estreou recentemente no país em seis versões e preços de R$ 119.990 a R$ 179.990.

