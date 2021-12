Novo Mini Hatch chega em junho com visual renovado e novo câmbio

Recém apresentado na Europa e nos EUA, o Novo Mini Hatch já tem data para chegar ao nosso mercado: em junho ele desembarca no país estreando visual diferenciado, uma nova transmissão mais eficiente e pacote de alta conectividade já oferecido nos modelos BMW.

Visualmente é possível notar as mudanças, olhando bem de perto. Os faróis tem um desenho renovado e mais escuro, e há LED nas versões mais caras além de LED matricial nas configurações topo de linha com função de iluminação direcional. Na traseira, a bandeira do Reino Unido está presente dando ar mais elegante ao conjunto. A superfície interior “Mini Yours” já conhecida nos modelos mais caros agora também está presente em todas as versões do compacto inglês.

“Nova transmissão, o Mini Connect e conjunto ótico e com isso fica claro uma proposta emocional diferente mas racional também”, resumiu Helder Boavida, presidente da BMW Group.

Durante a breve apresentação das novidades os executivos deixaram claro o quanto a ausência de decisão sobre o Rota 2030 atrapalha a previsibilidade da indústria nacional, especialmente na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. “Isso ajudaria muito as marcas premium a aumentar o foco no Brasil”, completou Boavida.

.

Pacotes e versões

O Novo Mini Hatch chega em seis configurações (Cooper 5p; Cooper Exclusive 3p; Cooper S 3p; Cooper S 5p; Cooper Top 3p e John Cooper Works) com preços entre R$ 119.990 e R$ 179.990. O modelo Exclusive, que apesar do nome é a versão de entrada, tem motor 1.5 TwinPower turbo de 136 cv e 22,4 kgfm disponíveis a partir dos 1250rpm, enquanto o Cooper S adota o 2.0 turbo de 192 cv e elevados 28,5 kgfm de torque. Nos dois casos, a transmissão é a nova Steptronic de dupla embreagem e sete velocidades.

Topo de linha, o Mini John Cooper Works, que evoca o célebre engenheiro que fez do carro uma máquina de vitórias nas pistas, traz o mesmo 2.0 turbo da versão S, recalibrado para desenvolver 231 cv e 32,6 kgfm de torque, em conjunto com uma transmissão automática de 8 marchas da Aisin e com função de Launch Control.

Conectividade

De olho no consumidor que é bem exigente em termos de tecnologia, o Mini Hatch traz o novo sistema Connected, que reúne serviço de concierge com muita interatividade e também sistema remoto que permite a localização do Mini e acionamento de varias funções. A partir de um chip 4G instalado no carro, a intenção da BMW é que o motorista “abandone o celular” e use a interface do veículo. As funções incluem atualização do trânsito em tempo real e atualização do mapa via smartphone. Conectado com o Apple CarPlay sem fio, também é possível usar celulares com Android por meio do próprio sistema do veículo.

Para 2018, a marca pretende ampliar de 1588 unidades comercializadas no país em 2017 para 2.000 veículos vendidos. O novo Mini Hatch chega no meio de junho aos concessionários de todo o país. Por enquanto, a nova loja Autostar BMW em São Paulo, tem 3 unidades do novo carro.

Em breve, A TARDE irá testar a nova linha que fica assim composta:

MINI Cooper Exclusive 3p (R$ 119.990)

A versão oferece entre os itens de série assentos dianteiros esportivos com ajuste de altura; alarme; ar-condicionado; Colour Line em Preto Carbono; computador de bordo; controle de cruzeiro com função freio; pneus Runflat; faróis de neblina; kit de 1os socorros; lanterna de neblina traseira; luzes de direção na cor cristal; pacotes de armazenamento e luzes; parafuso de roda com segredo; sistema de infoentretenimento com rádio MINI Visual Boost, tela de 6,5 polegadas e interface Bluetooth Hands Free; superfícies do interior em Cinza Hazy; tapetes em veludo; travamento automático das portas em movimento; volante esportivo em couro com botões multifuncionais e rodas em liga leve de 16 polegadas. Como itens opcionais, a versão disponibiliza câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro; faixas decorativas no capô brancas/pretas; pacote Parking (Parking Assistant e Sensor de estacionamento dianteiro); sistema de áudio Hi-Fi Harman/ Kardon; sistema de Navegação MINI e teto solar panorâmico.

Novo MINI Exclusive

MINI Cooper Top 3p (R$ 129.990)

Os itens de série são: assentos dianteiros esportivos com ajuste de altura; ar-condicionado digital automático dual-zone; Colour Line em Preto Carbono; computador de bordo; controle de cruzeiro com função freio; descanso de braços dianteiro; roda de liga leve aro 17” Tentacle Spoke com Runflat; faróis de neblina em LED; faróis Full LED; kit de 1os socorros; lanterna de neblina traseira; luzes de direção na cor cristal; MINI Connected; pacote de armazenamento e luzes; parafuso de roda com segredo; rádio MINI Visual Boost; tela de 6,5 polegadas; interface Bluetooth Hands Free; LED Ring; ligação de emergência inteligente; serviço de ConectedDrive; Teleservices; sensores de chuva e crepuscular; superfícies do interior em Cinza Hazy; tapetes em veludo; travamento automático das portas em movimento e volante esportivo em couro com botões multifuncionais. Os opcionais disponíveis são câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro; faixas decorativas no capô brancas/pretas; pacote Parking (Parking Assistant e Sensor de estacionamento dianteiro); sistema de áudio Hi-Fi Harman/ Kardon; sistema de Navegação MINI e teto solar panorâmico.

MINI Cooper 5p (R$ 135.990)

Essa versão traz todos os itens da versão MINI Cooper Exclusive 3p mais ar-condicionado dual-zone; descansa braço dianteiro; rodas em liga leve de 17 polegadas; faróis de neblina em LED; faróis Full LED; MINI Connected; sensores de chuva e crepuscular; Teleservices; ligação de emergência inteligente e serviço de MINI Conected. Como opcionais, essa versão disponibiliza câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro; faixas decorativas no capô brancas/pretas; sistema de áudio Hi-Fi Harman/ Kardon; sistema de Navegação MINI; teto solar panorâmico e o pacote parking (sistema parking Assistant + sensor de estacionamento dianteiro).

MINI Cooper S 3p (R$ 159.990)

Oferece todos os itens de série da versão MINI Cooper Top 3p, porém com faróis em LED adaptativos, mais ajuste Eletrônico de Amortecimento; MINI Driving Modes; MINI Excitement Package (Luzes de ambiência); MINI Head-Up Display; pacote de armazenamento; retrovisor interno eletrocrômico; Sistema de áudio Hi-Fi Harman/Kardon; MINI Connected XL; sistema de Navegação MINI Professional com tela multimídia de 8,8 polegadas e HD de 20GB, MINI Touch Controller, Interface Bluetooth Hands Free, LED Ring, ligação de emergência inteligente, serviço de MINI Conected, Teleservices e Apple CarPlay; superfícies do interior em Preto Xadrez e volante John Cooper Works em Couro com botões multifuncionais e paddle shifts. Os opcionais são: faixas decorativas no capô brancas/pretas; pacote Parking (Parking Assistant e Sensor de estacionamento dianteiro); rodas 17” Roulette Spoke (com pneus Run-flat) e rodas 17” Propeller Spoke (com pneus Run-flat).

Mini Hatch S

MINI Cooper S 5p (R$ 165.990)

Essa versão os mesmos equipamentos de série e opcionais da versão MINI Cooper S 3p, com a inclusão apenas de faróis direcionais full LED.

Versão topo de linha

MINI John Cooper Works (R$ 179.990)

A versão mais apimentada da linha traz todos os equipamentos da versão MINI Cooper S 3p mais assentos esportivos John Cooper Works; faixas esportivas John Cooper Works no capô; forro de teto em Anthracite; spoiler traseiro; superfícies do interior em Black Piano e teto e capa dos retrovisores externos vermelhos ou pretos, além de Sistema de áudio Hi-Fi Harman/Kardon. Os itens opcionais são o pacote Parking (Parking Assistant e Sensor de estacionamento dianteiro); roda aro 18 polegadas JCW Cup Spoke 2-tons com runflat

Versão topo de linha

Versão topo de linha

adblock ativo