Novo Mini Cooper chega ao Brasil por a partir de R$ 89.950

A nova geração do MINI Cooper chega ao Brasil com novidades que vão além do visual. Maior e mais moderno, o compacto da BMW estréia sua gama de motores de tres cilindro no país.

Lançado na última segunda-feira (2), a terceira geração do hatch inglês ganhou um visual sofisticado sem abandonar as caracteristicas clássicas do carro. Com novos faróis, lanternas de LEDs diurnos e para-choques dianteiros e traseiros redesenhados. No interior o novo design do console central e painel de instrumentos (agora com velocímetro à frente do motorista) recebe materiais de qualidade superior, de couro e plásticos emborrachados. O carrou também cresceu, agora com 98 milímetros de comprimento, 26 mm de largura, 12 mm na altura e 28 mm de entre-eixos. O volume do porta-malas foi ampliado para 211 litros.

O novo modelo conta com a tecnologia como um atrativo. O botão liga/desliga, dispensa o uso da chave para dar a partida no motor. Basta manter a chave no interior do carro e pressionar o botão, que se ilumina em luz vermelha e liga o motor.

O Cooper vem equipado com motor 1.5 (a gasolina) de 3 cilindros que gera 136cv de potência, chega no mercado com preço a partir de R$ 89.950,00. Já a versão Cooper S será equipada com motor 2.0 (a gasolina) de 4 cilindros, que gera 192cv de potência. O MINI Cooper S (com navegação) chega a partir de R$113.950,00 e no mês de agosto o MINI Cooper S (sem navegação) chegará com o valor a partir de R$ 107.950,00. Ambos equipados com a nova transmissão automática, de seis velocidades.

No segundo semestre, ainda sem data definida, uma nova versão chegará ao mercado nacional, equipada com motor 1.2 (a gasolina) de 3 cilindros, que gera 102cv de potência e conta com transmissão mecânica de seis velocidades.

Itens de série

O Cooper sai de fábrica com controle dinâmico de estabilidade, controle de tração e bloqueio eletrônico do diferencial. Na versão de topo a lista de equipamentos é ampla: Head-Up Display com tela colorida, instruções de navegação e funções do veículo; tela de 8,8 polegadas colorida de alta definição, sistema de navegação, ar-condicionado automático digital de duas zonas, suspensão adaptativa, controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, aviso de colisão frontal, assistente de farol alto, entre outros.

adblock ativo