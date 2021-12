Novo Mercedes Classe A é flagrado em São Paulo

Prestes a ser lançado no Brasil, o novo Classe A representará uma fase importante para a Mercedes Benz. Vai explorar um nicho de compradores de hatches que esperam mais do que um modelo médio, leia-se Chevrolet Cruze, Volkswagen Golf, Hyundai i30 e também o Ford Focus.

A montadora não confirma mas prepara para o Salão do Automóvel a estreia do Classe A, que tem dianteira inspirada no CLS - com linhas bem suaves nos faróis e grades e uma traseira bem tão interessante assim, ao menos nas fotos já divulgadas. O modelo que flagramos é de homologação, afirmou uma fonte da montadora sem dar mais detalhes do projeto. Neste caso, o carro está pronto só aguardando essa fase final para ter a produção ou comercialização iniciadas. E não espere um modelo aventureiro e com pneus mistos. O Classe A será um hatchback na essência.

Na Europa, o Classe A tem motor 1.4 turbo com 161 cv e 25,5 kgfm de torque e dupla embreagem com 7 velocidades, alem do 2.0 turbo de 222 cv e 35,7 kgfm, e o 1.5 de 115 cv e 26,5 kgfm. Bem diferente do modelo que já foi vendido no Brasil, o Classe A terá como inovação uma esperada geração totalmente nova de centrais multimídia denominado MBUX. Vale lembrar que atualmente as centrais da Mercedes Benz precisam desse upgrade. Mas a espera está próxima de terminar.

