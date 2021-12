Novo Mercedes CLA 250 traz tecnologia semi-autônoma

Visual esportivo, dimensões compactas e inteligência artificial. A Mercedes Benz parece estar bem conectada com o consumidor que deseja atingir com o novo CLA 250, apresentado nos Estados Unidos.

Apesar de compor uma família de veículos posicionada entre o Classe A e o Classe C, o CLA 250 tem tamanho de veículo médio: 4,69m de comprimento, 2,73m de entre-eixos e 1,83m de altura. Em termos mecânicos, motor 2.0 quatro cilindros com 225cv, câmbio automático de dupla embreagem e sete velocidades. Trata-se da segunda geração do CLA que chegou ao mercado inicialmente em 2013.

MBUX

Uma nova versão do sistema de inteligência artificial, o Mercedes Benz User Experience, interage com o motorista funcionando como um sistema de concierge, de assistência à condução e segurança ativa. Há controle de frenagem, redução de velocidade em pistas sinuosas, detector de objetos nos bancos que acionam luzes automaticamente entre outras soluções. Na versão mostrada, o CLA terá, inclusive assistência semi-autônoma que mantém o veículo na trajetória e na velocidade estipulada pelo motorista, algo semelhante à soluções já vendidas aqui em veículos das marcas Volvo e BMW.

Fabricado na Hungria, o CLA 250 chega em maio a América do Norte e ainda não há previsão de sua chegada ao Brasil.

