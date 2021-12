Novo Malibu chega no segundo semestre

Ícone nas ruas dos Estados Unidos, o sedã Malibu chegou por aqui em 2010. Junto com o sedanzão de luxo Omega, o Malibu era a grande arma para enfrentar o Ford Fusion no Brasil. Mas suas vendas ficaram abaixo do esperado.

Assim, a Chevrolet resolveu mudar a fórmula: deixou de importar o Omega e vai trazer a partir do segundo semestre o novo Malibu, que ganhou areas mais joviais, ajustes na suspensão e melhorias no acabamento interno, com destaque para o painel de instrumentos.

Na semana passada, a equipe do Classiautos esteve, com exclusividade, no Salão de Detroit e aproveitou para andar também na nova geração do Malibu.

Com linhas visuais mais para o sedã clássico, o novo Malibu é um veículo mais largo e tem dimensões - são 2,73 metros de entre-eixos e 4,86 m de comprimento - para brigar com o Fusion - com 4,87 metros de comprimento e entre-eixos de 2,85 m.

Seguindo o padrão global, o novo Chevrolet Malibu reúne detalhes do Cruze, Camaro e até do Corvette. Ostenta soluções de bom gosto nas lanternas traseiras e no conjunto frontal. O sedã compartilha a plataforma do Opel Insignia, que empresta também a base para o Buick Regal vendido no México.

No Brasil, o sedã Malibu chega no segundo semestre deste ano e, de acordo com Marcos Munhoz, vice-presidente da Chevrolet do Brasil, estará disponível inicialmente na versão mais equipada, a LTZ.

Para o Brasil, é pouco para quem deseja enfrenta o novo Fusion, modelo que vai oferecer as versões 2.5 flex (172 cavalos) e a de motor híbrido. Por isso, é possível que a nova geração do sedã Malibu desembarque com uma gama maior de opções (2.0 Turbo, 2.5 Ecotec e a de motor híbrido Eco Drive, que ficaria como a versão 'imagem' em um mundo que deseja reduzir as emissões de poluentes no meio ambiente).

Produzido nos Estados Unidos e na Coreia do Sul também, o Malibu que será vendido aqui deve ser o asiático, mais barato do que a versão americana. Por enquanto, a Chevrolet do Brasil faz mistérios sobre a versão mais interessante para o nosso mercado.

Porém deve trazer primeiro o Malibu com motor 2.0 turbo, de injeção direta, com mais 260 cavalos.

No test drive promovido pelas ruas de Detroit e Troy, a Chevrolet disponibilizou o sedã com configuração americana - as versões com motores 2.5, 2.0 Turbo e Eco Drive Hybrid.

Classiautos andou no novo Malibu Eco Drive, com a mais nova tecnologia em motores híbridos para garantir melhores resultados em consumo e menor índice de poluentes na atmosfera.

Por sinal, esta versão do Malibu é a que chega primeiro aos Estados Unidos, aproveitando o boom dos híbridos e os maiores incentivos fiscais para a compra, especialmente nas cidades da Califórnia - com valor próximo dos US$ 25 mil.

O Malibu Eco Drive tem tecnologia que permite que o motor registre consumo de 11,5 km/litro na cidade e de 16,6 km/litro na estrada sem comprometer a performance. Traz freios regenerativos que fornecem carga elétrica de até 15kW, transformando-a em energia elétrica durante aceleração. O sistema star-stop garante também uma economia de energia com o carro parado.

Melhorias

O novo Malibu é um sedã bem equipado e para a família inteira. Seu interior ganhou melhorias no acabamento, com detalhes que lembram madeira nas portas e no painel de instrumentos. Possui direção assistida, bancos e volante revestidos em couro, controle do rádio e do computador de bordo no volante e regulagem elétrica dos retrovisores e acionamento elétrico do travamento/destravamento das portas. Na versão avaliada, infelizmente não havia sistema de GPS integrado ao sistema My Link de conectividade com tela de sete polegadas sensível ao toque.

Nos Estados Unidos, a versão intermediária pode receber câmera de ré. O ar-condicionado é dual zone e o carro oferece entrada para USB. Na lista de equipamentos estão 10 air bags, sistema de alerta de colisão (com sinais sonoros que apitam e emitem sinal de luz quando o carro da frente diminui muito a velocidade), controle de estabilidade e assistente de frenagem de urgência, entre outros itens.

O preço: ainda não há valor oficial, o 2.0 turbo fica na faixa dos R$ 100 mil.

Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos

