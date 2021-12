Novo Ka tem recall por falha em ignição e na fechadura

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) informou que a Ford está fazendo recall do novo Ka, fabricado entre 6 e 14 de agosto deste ano, em Camaçari (na Região Metropolitana de Salvador), para substituição do cilindro de ignição, cilindro da fechadura da porta do motorista e chaves principal e reserva dos veículos modelo 2015.

A campanha abrange 219 veículos colocados com numeração de chassi, não sequencial, compreendida entre os intervalos F8121717 a F8128826.

Em relação aos riscos à saúde e à segurança, a empresa informou que o problema na ignição pode fazer com que, sob determinadas condições de rodagem, a chave gire da posição ligado para acessório. Ou seja, o defeito pode causar "desligamento involuntário do motor".

"Isso pode impedir o correto funcionamento do sistema de freios, da direção com assistência elétrica e dos air bags, com risco de acidentes fatais ou graves e possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros", informou a empresa.

O reparo, que demora uma hora, pode ser agendado no site (www.ford.com.br) ou pelo telefone 0800 703 3673.

