Novo Ka será lançado em Trancoso

Enfim, a Ford vai lançar a nova família de carros compactos no Brasil. Depois de meia dúzia de eventos, a montadora já reservou os dias 6 a 8 de agosto para o seu maior lançamento, que será realizado em Trancoso, na Bahia. Ao longo dos últimos meses, a Ford anunciou que o Ka terá o moderno motor 1.0, de três cilindros, e uma gama de equipamentos exclusivos para modelos do segmento de entrada.

Desenvolvido e produzido no centro de design da Ford em Camaçari, o novo Ka hatch, por exemplo, vai custar R$ 35.390. É caro para um modelo compacto, mas a Ford garante que o veículo vem com um pacote caprichado de equipamentos de série. Além do motor mais potente da categoria, o 1.0 flex de três cilindros com 85 cavalos, o Ka hatch chega em sua versão de entrada SE com direção elétrica, vidros e travas elétricas, ar-condicionado, airbag duplo, freios ABS e som com entrada USB e bluetooth. Haverá ainda mais duas versões do hatch: SE Plus e SEL.



A nova geração de compactos da Ford chega ao mercado também na carroceria sedã, chamada de Ka+, com propulsor 1.5 flex. A conectividade está garantida com o multimídia MySync, com conexão Bluetooth, toca-CDs e MP3 e acesso a aplicativos do smartphone. O dispositivo é programado para fazer uma ligação automática ao serviço de emergência 192, do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em caso de acidente com o veículo, informando sua localização e conectando os passageiros para o resgate.

Na versão top, a Ford equipa o Ka com rodas de liga leve de 15", faróis de neblina, ajuste de altura do banco do motorista e alarme. No pacote de segurança, traz ainda controle eletrônico de estabilidade (ESP).

