Novo Jac T40 tem câmbio CVT, motor 1.6 e mais disposição

A JAC Motors apresentou hoje, em São Paulo, o novo T40. Agora com câmbio CVT, que simula seis marchas, tem ainda novos bancos, interior e inédito motor 1.6 DVVT de 138cv (9cv a mais que sua versão anterior) alimentado por gasolina.

O novo T40 foge do padrão dos carros chineses, com acabamento em couro também nas portas, painel e descanso de braço central.

O kit multimídia de 8” traz a nostalgia dos aparelhos eletrônicos chineses, com visual pouco atrativo bastante carregado mas com boa precisão ao clique. Inclui câmera de ré mas não possui interação com Apple CarPlay e Android Auto, o que é um ponto negativo. O painel também é novo e em termos de equipamentos o carro agora tem sensores dianteiros e traseiros, computador de bordo e sistema start-stop.

O pacote de itens de série do T40 inclui controle de estabilidade, start-stop, hill-holder (assistência de subidas), ar-condicionado automático e sensor de estacionamento dianteiro. Chega por R$ 69,9 mil, R$ 10 mil a mais que a versão com transmissão manual.

O câmbio CVT simula seis marchas e trabalha bem com o motor 1.6 DVVT de 138cv a 6.000 rpm e 17,1 kgfm a 4.000rpm com variação dupla de fase nos comandos de válvulas (sigla que explica o DVVT). As medidas continuam a mesmas externas e internamente, com 4,13 metros de comprimento, 1,75 m de largura, 1,56 m de altura e 2,49 m de entre-eixos. O porta-malas comporta bons 450 litros.

Posicionamento

O novo JAC Motors T40 CVT chega ao mercado por R$ 69.990. Segundo Sergio Habib, CEO da JAC Motors, a expectativa de vendas da importadora para o T40 é de 600 unidades mês, sendo 150 na versão manual e 450 na CVT, que deve ser bem mais representativo que o patamar atual. O valor da versão manual é R$ 59.990.

