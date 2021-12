Novo i30 vem com o motor 1.6 flex do HB20

O novo i30 chega ao Brasil com novidades. O hatch da Hyundai está com mudanças mecânicas. Agora, será vendido com o motor 1.6 flex, o mesmo que equipa o compacto nacional HB20. Sai o dois litros e entra em ação o 1.6 flex, de 128 cavalos com torque de 162 kg.f a 5 mil giros, com etanol.

Fabricado na Coreia do Sul, o Hyundai i30 tem preços sugeridos entre R$ 75 mil e R$ 85 mil, sempre com câmbio automático. Assim, esqueça também a opção da transmissão manual, ofertada no compacto HB20 feito em Piracicaba.

Para quem esperava um i30 mais potente terá que se contentar com o hatch com motor 1.6. No segmento, os rivais Volkswagen Golf, Citroën C4, Ford Focus e Peugeot 308 oferecem motores com as potências de 104 cavalos, 113 cv, 115 cv e 122 cv, respectivamente.

A Hyundai soltou também o pacote de equipamentos de série do novo i30 no Brasil. O hatch i30 vem equipado com navegador GPS, direção assistida elétrica com opção Flex Steer (três modos de dirigibilidade), coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, piloto automático, computador de bordo, multimídia com tela de sete polegadas touchscreen, rádio integrado com leitor de CD, MP3, DVD, Bluetooth, volante multifuncional e faróis de neblina.

O novo i30 mais caro inclui teto solar, partida por botão, freio de estacionamento eletrônico, faróis com xenônio, sensor de estacionamento, controle de estabilidade, roda de liga no estepe, Bluetooth, regulagem elétrica no banco do motorista, airbags de cortina, interior em couro e sensor de chuva. Não será agora que a dupla preto e prata vai ganhar novas opções de cores.

