Novo Honda Civic Si chega com 208 cv e muito mais torque

A Honda lançou nessa semana em São Paulo, o novo Civic Si, em versão única coupé com generosos 208 cv e preço de R$ 159.990. O modelo totalmente reformulado ganhou diversas alterações na suspensão e o novo motor turbo 1.5 agora desenvolve 26,5 kgfm de torque, disponível entre 2.100 e 5.000 rpm.

O câmbio manual de seis marchas é curto o que deixa o carro com uma proposta ainda mais esportiva e instigante. Em relação a versão anterior, o Civic Si mostra muito mais força, enquanto seu antecessor mostrava sua esportividade apenas aos 4.400rpm, o novo mostra vida já partir dos 2.100 rpm. Na tocada esportiva, o trabalho de engenharia da Honda mostrou primor, o que deve posicionar a versão entre os modelos de imagem a venda no Brasil, sem grande volume de vendas mas com muita inspiração para favorecer o marketing de um produto que já tinha desenho jovial.

A Honda reformulou os amortecedores, deixando-os ativos com válvulas elétricas e instalou no carro junto com as molas recalibradas. O pneu aro 18” com o perfil baixo, dá ainda mais estabilidade e não deixa o carro sair de frente ao fazer curvas em alta velocidade. Durante nosso primeiro contato com o carro, o peso relativamente baixo para um esportivo, os 208cv e a suspensão bem projetada resultam em curvas e acelerações dignas de um esportivo.

Outra novidade que o modelo apresenta é a escolha do modo de direção: normal ou sport. Segundo a Honda, a versão normal é para andar na cidade, enquanto a sport é para estrada, boa para track days e circuitos fechados. Ao selecionar a segunda opção o Civic Si fica mais firme favorecendo a condução.

Em relação a acabamento, o novo modelo da Honda agrada, com bancos em formato de concha, pedáis cromados e painel totalmente digital. No quesito segurança, o carro apresenta seis airbags, controles de tração e estabilidade e câmera para supervisão de pontos cegos do lado direito. O design externo, com todo esse conjunto, é só um detalhe.

