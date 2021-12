Novo híbrido Lexus CT 200h chega ao Brasil

Já esta á venda no Brasil o Lexus CT 200h 2018. O híbrido é comercializado em duas versões CT 200h ECO (R$ 135.750 ) e CT 200h (R$ 153.300). As diferenças entre as configurações estão nos itens de conforto como: volante multifuncional, sistema de destravamento de portas por sensores, start button e outros detalhes, como aquecimento de bancos, por exemplo.

O modelo combina um motor 1.8 a gasolina e um conjunto elétrico. O propulsor movido à combustão entrega 99 cavalos de potência, e o elétrico rende até 82 cv. De acordo com os dados da equipe de engenharia, a combinação faz o veículo apresentar bons número no consumo: 15,7 km/l em vias urbanas e 14,2 km/l em rodovias. A transmissão do novo CT 200h continua a ser do tipo CVT.

Há quatro modos de condução: normal; Eco, que privilegia o motor elétrico; Sport, com ênfase no motor a combustão e performance mais agressiva; e EV, que utiliza exclusivamente o motor elétrico em baixas velocidades e gera emissão zero de carbono.

Visualmente, o CT 200h ganhou novos faróis que contam com luzes diurnas de leds e rodas aro 16 com acabamento usinado. Por dentro, há novas opções de revestimento de couro (preto, bege ou marrom bicolor), e a versão mais cara traz o bege em uma combinação com a cor marfim.

De série o carro da Lexus é equipado com uma central de multimídia em tela de LCD de 10.3 polegadas sensível ao toque com DVD, TV Digital, GPS e câmera de ré, sistema de som com oito alto-falantes e dois tweeters e ar digital duas zonas.

Financiamento

O plano de financiamento da marca prevê o seguinte: o cliente dá uma entrada entre 30% a 90% do valor a ser financiado, escolhe entre 12 e 36 parcelas e paga um residual que pode ser de até 40% do valor total do veículo.

A quitação pode ser feita por meio da renovação do contrato, onde a Lexus garante a recompra do veículo usado por no mínimo 80% da tabela FIPE, e a diferença é utilizada para a entrada em um Lexus 0km.

