Novo Fusion enaltece o bem-estar a bordo

O novo Fusion é um sedã de linhagem tecnológica. Inspirado no visual das silhuetas a la Aston Martin, o sedanzão de luxo da Ford transpira modernidade com seu motor EcoBoost 2.0 16V, de injeção direta de gasolina com turbocompressor, acoplado ao câmbio automático de seis velocidades com opção das trocas em aletas atrás do volante, tração integral e sistema Start/Stop - que desliga e liga automaticamente os 240 cavalos em situação de paradas e engarrafamentos no trânsito.

Com quase cinco metros de comprimento, o Fusion alia em sua versão mais equipada, a AWD Titanium, o que todos desejam: conforto, espaço e uma vasta lista de equipamentos.

A expressão bem-estar a bordo é de uso mais comum para aeronaves, mas cai bem para o Ford Fusion Titanium. A parafernália eletrônica mescla tecnologia e itens necessários, como o multimídia Sync Media System em português, GPS integrado ao som de 12 alto-falantes e sistemas de estacionamento automático (que funcionam em vagas paralelas), auxiliar de manutenção de faixa (que faz trepidar levemente o volante quando o motorista se aproxima de uma das faixas laterais) e de assistência de partida em rampa.

Tem volante multifuncional, controle de estabilidade, oito air bags (inclui o de joelhos), piloto automático adaptativo com alerta de colisão e acionamento dos freios, entre outros itens que elevam ao máximo o conforto e a segurança no Fusion.

Hyundai Azera

Tem linhas modernas e vem com motor 3.0 24V DOHC gasolina, de seis cilindros em V, que gera 270 cavalos a 6.400 rpm. Entre os itens, há controle eletrônico do acelerador, faróis de xenon com dispositivo automático de faróis e lavador, 11 air bags, teto solar panorâmico e sistema de memória integrada para direção, bancos e retrovisores externos. O porta-malas é de 469 litros. Custa de R$ 120 mil a R$ 135 mil.

Novo Chevrolet Malibu

Chega no segundo semestre com motor 2.0 turbo gasolina, de injeção direta, com 260 cavalos. Tem visual futurista e sistema My Link de conectividade. O sedã Malibu virá com direção assistida, bancos e volante revestidos em couro, controle do rádio e do computador de bordo no volante e regulagem elétrica dos retrovisores e acionamento elétrico do travamento/destravamento das portas.

Essa matéria foi publicada no caderno Classiautos

