Novo Ford Fusion chega por R$ 112.990 no Brasil

Apresentado em janeiro no Salão de Detroit, o novo Fusion ganhou uma prévia com direito a test drive para um grupo de jornalistas brasileiros em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nada igual ao modelo antecessor, o Fusion 2013 é o que a Ford chama de veículo global, juntamente com o nosso EcoSport, feito em Camaçari, e a picape Ranger, produzido na vizinha Argentina. Todos os três são para agradar a vários mercados e, portanto, inúmeros clientes, de todos os gostos.

Por enquanto, o novo Fusion - que terá espaço reservado no Salão do Automóvel de São Paulo - desembarca por aqui em sua versão Titanium AWD pelo valor sugerido de R$ 112.990. A Ford vai usar de doses homeopáticas para trazer todas as configurações do seu sedã grande Fusion, que vai brigar com o Huyndai Sonata e o VW Jetta, por exemplo. A versão mais equipada Titanium AWD já chega em dezembro, por meio de um primeiro lote de 400 unidades enviado ao País.

O novo Ford Fusion terá quatro versões: Titanium 2.0 AWD (R$ 112.990), Titanium 2.0 FWD, Duratec 2.5 flex e Titanium 2.0 Hybrid. O Fusion Titanium AWD já traz o visual à la carros da Aston Martin e nova tecnologia no motor 2.0, da família EcoBoost. Este novo "coração" chega em subsituição ao antigo propulsor 3.0 e gera potência de 240 cavalos e torque máximo de 34,7 kgfm, bem próximo aos antigos 243 cv e 30,8 kgfm. Vem com câmbio automático de seis marchas, com opção de trocas manuais por meio de borboletas (paddle shift). Para garantir a segurança, a Ford instalou sistema de freios ABS e direção elétrica.

O sedã Fusion continua grandalhão, com seus 4,87 metros de comprimento, 1,91 metro de largura e 1,48 metro de altura e tem 2,85 metros de distância entre-eixos. O porta-malas poderia ser maior e oferece capacidade para 453 litros. Em março de 2013, chega a versão flex e, somente em abril, a Ford trará a versão com motor híbrido.

Impressões ao dirigir*

A nova geração do Ford Fusion chega as ruas do Brasil ainda este ano, mas precisamente em dezembro. A informação foi dada ontem na apresentação oficial do sedã para jornalistas brasileiros durante evento na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Aposta mundial para o público considerado premium, o carro (que foi apresentado para a imprensa norte-americana há duas semanas) teve 400 unidades importadas e que estão a caminho do Brasil por navio, saindo da fábrica do México. A meta é que o lançamento esteja no mercado nacional quase que simultaneamente com o resto do mundo.

A versão de estreia será a Titanium AWD, top de linha, A princípio, só a versão completa estará disponível para os brasileiros, com preço fechado em R$ 112.900. Ela traz motor EcoBoost 2.0 turbocompressor de 240 cv, acabamento de luxo e diversas melhorias e equipamentos tecnológicos como sistema de estacionamento automático, oito airbags, auxiliar de manutenção de faixa, assistência de partida em rampa, Sync Media System com comandos de voz em português e GPS e som com 12 alto-falantes

As outras versão só aparecem no País em 2013, a exemplo do modelo SE Duratec 2.5 Flex, em março, e da SE 2.0 Hybrid, que aparece por aqui em abril. Nenhuma delas teve preço definido, mas segundo a direção da Ford, os valores devem ser semelhantes aos praticados nos modelos 2012.

O novo Fusion é realmente novo. Não utiliza nenhuma peça do carro anterior e teve seu projeto elaborado em quatro anos de pesquisas e desenvolvimento. Por fora as linhas também mudaram. O sedã ganhou visual moderno, com design inspirado no conceito Evos, linhas limpas e esportivas. Tanto que de lado o Fusion 2013 lembra um coupê, ideia reforçada com a adoção de um spoiler na tampa do porta-malas.

Segue a ideia do One Ford (carros globais), sendo comercializado com poucas alterações (como a motorização a diesel na Europa) em 160 países.

De acordo com o gerente de Marketing da Ford na América do Norte, Antônio Baltar, o carro será feito em cinco fábricas, sendo três antigas (México, Bélgica e Rússia) e duas novas (China e Estados Unidos), com capacidade para produzir cerca de 1,3 milhões de carros por ano no mundo.

*O jornalista Marcos Casé viajou a convite da Ford do Brasil

adblock ativo