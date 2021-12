Novo Ford Focus sedã estreia motor flex com injeção direta

Com uma estratégia semelhante à utilizada no EcoSport e no New Fiesta nacional, a Ford apresenta o novo Focus sedã primeiramente para os consumidores, antes mesmo da imprensa. A mostra, batizada de "Focus Pop-up Gallery", fica de hoje (29) até 1º de setembro no Pavilhão da Bienal, no parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Um dos destaques da terceira geração do carro é o novo motor, Duratec Direct 2.0. O bloco é o primeiro do tipo Flex com injeção direta, tecnologia desenvolvida por brasileiros para o mercado nacional.

O propulsor teve como base o 2.0 a gasolina já utilizado pelo modelo em outros países. A taxa de compressão subiu com relação ao atual, passando de 10:1 para 12:1

Os materiais e revestimentos usados, como bomba, tubos e válvulas, são especiais, garantindo a proteção dos componentes contra a ação de oxidação gerada pelo etanol.

O novo Focus agora desenvolve 178 cavalos de potência e 22,5 kgfm de torque máximos, com etanol - com gasolina, são 175 cavalos e 21,5 kgfm. O câmbio é do tipo automatizado Powershift de dupla embreagem e seis marchas, e não há a opção de transmissão manual. A suspensão traseira é independente.

Em termos de conectividade, é oferecido o sistema SYNC, com tela touch-screen de 8 polegadas e comandos de voz para celular, entretenimento, navegação e climatização.

Já no quesito segurança, há o sistema de estacionamento automático e faróis Bi-Xenon com lavadores embutidos, além de seis airbags, controle de estabilidade e tração e freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem.

adblock ativo