Novo Ford Edge chega em agosto por R$ 229.900

Um dos poucos segmentos de mercado que parece não ter sido afetado com a crise, a fatia crossover ganha reforço com a chegada do novo Ford Edge. O veículo premium será importado do Canadá e aparece nas lojas no início de agosto com preço a partir de R$ 229.900 e opção de teto solar panorâmico e DVD nos encostos traseiros por R$ 239.900.

O carro da Ford segue a atualização que já é comercializada nos Estados Unidos e estará disponível somente na versão de topo Titanium, com motor 3.5 V6 TiVCT, que gera 284 cv, transmissão automática SelectShift de seis velocidades com Paddle Shift e tração integral inteligente. Além disso, traz, de série, câmera dianteira de visão 180°, sistema de monitoramento 360° com sensores, oito airbags e cintos de segurança traseiros infláveis.

Outras novidades são o sistema de estacionamento automático de segunda geração, piloto automático adaptativo com alerta de colisão, abertura inteligente do porta-malas com sensor de presença e direção elétrica com ajuste dinâmico. As rodas são de liga leve de 20" e o porta-malas tem capacidade de 1.110 litros.

Segundo a Ford, o Edge 2016 é um produto aspiracional e tem um papel importante na linha de veículos da marca. Ele é vendido em mais de 100 mercados. Presente no Brasil desde 2008, o modelo foi responsável pela entrada da Ford no segmento de crossovers de luxo, somando a venda de cerca de 14.000 unidades.

"O novo Edge traz tecnologias de vanguarda e uma combinação única de desempenho, segurança, estilo e conforto para competir com veículos muito mais caros do segmento premium", diz Fernando Pfeiffer, gerente de Marketing do Produto da Ford. "Ele foi desenvolvido para clientes que valorizam mais a experiência do que a posse do produto e buscam o máximo de requinte, autenticidade e sofisticação sem a preocupação com modismos passageiros".

*O repórter viajou a convite da Ford

