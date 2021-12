Novo Fiesta e versão ST estreiam nos Estados Unidos

A grande atração da Ford para o Salão de Los Angeles será o novo Fiesta. O carro, já apresentado em outras feiras automotivas neste ano, como no Salão de São Paulo e no Salão de Paris, estreia nos Estados Unidos. Outros destaques da marca são versão esportiva Fiesta ST e a Transit Connect Wagon, uma van com capacidade para cinco ou sete pessoas. O LA Auto Show começa nesta sexta-feira (30 de novembro) e segue até 9 de dezembro.

O novo Fiesta é o primeiro automóvel na América do Norte com o premiado motor EcoBoost 1.0. O carro, que deve ser o não híbrido com menor consumo de combustível, chega ao mercado americano em 2013.

Entre os equipamentos que o novo Fiesta possui, destaque para o sistema SYNC, com comandos de voz e tela de 6,5 polegadas, tela configuráveis MyFord Touch e chave configurável MyKey.

Esportivo

Será apresentado no Salão de Los Angeles também a versão esportiva Fiesta ST. O veículo traz um modelo especial do motor EcoBoost 1.6, de 200 cv.

O hatch de cinco portas é equipado com transmissão manual de seis velocidades e oferece consumo na faixa de 14,5 km/l, segundo a Ford.

A versão esportiva tem também suspensão tunada, freios redimensionados, direção com resposta mais direta e carroceria rebaixada em 15 milímetros, além de grade e spoilers dianteiros exclusivos, com prolongadores, saída dupla de escape e aerofólio na traseira e rodas de 17 polegadas.

adblock ativo