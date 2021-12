O Salão de Frankfurt é a maior e mais importante mostra automotiva de 2017. O evento abre as portas para o público no próximo sábado (16). Antes disso, nesta terça (12) e quarta (13), dezenas de fabricantes exibem seus lançamentos para jornalistas de todo o mundo.

A nova geração do Duster, foi uma das grandes atrações no estande da Renault. Na Europa, o modelo é vendido pela marca romena Dacia e seguirá com os motores atuais, o 1.2 turbo a gasolina ou o 1.5 diesel, que podem ser combinados ao câmbio manual ou transmissão automatizada de dupla embreagem. Apesar de manter o conjunto mecânico e a mesma plataforma de antes, o modelo passou por modificações estéticas, adotando novo design, interior mais sofisticado e o para-brisa está 100 milímetros à frente, aumentando o espaço na área do motorista.

O Duster conta com um novo pacote tecnológico mais completo incluindo câmera frontal e lateral, alerta de ponto cego, airbags de cortina, ar-condicionado automático, partida por botão e faróis com sensor crepuscular.

A nova geração do Duster está prevista para chegar ao Brasil no segundo semestre de 2019. Até aparecer no mercado nacional, o modelo apresentado no salão deverá passar por algumas modificações, mas continuará sendo o utilitário-esportivo de entrada da montadora. A versão brasileira será apresentada no Salão do Automóvel de São Paulo. Por enquanto, a Renault trabalha para consolidar o Captur.

Outro destaque da marca em Frankfurt foi o novo Mégane RS. A versão esportiva do hatch tem motor de 300 cv.

Da Redação Novo Duster é apresentado no Salão de Frankfurt

adblock ativo