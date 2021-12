Novo Discovery e Evoque conversível estarão no Salão de SP

A Land Rover nem deixou acabar o Salão de Paris 2016, onde a dupla Discovery e Evoque conversível estão em destaque, e já confirmou que os dois modelos estarão no Salão Internacional de SP. É a demonstração que a marca inglesa, que inaugurou este ano sua fábrica de Itatiaia (RJ), acelera seus planos para o mercado brasileiro.

Em Paris, A TARDE conferiu a renovação visual do utilitário de luxo Discovery e o design marcante do crossover Evoque, um dos modelos mais vendidos da Land Rover em todo o mundo. Esta será a segunda aparição dos dois modelos da Land Rover em feiras automotivas do mundo.

O novo Discovery chega ao mercado europeu logo com três opções de motorização: sob o capô, o europeu ter a configuração TD4 com motor 2.0 turbodiesel, de 180 cavalos e 43,8 kgfm de torque. Há também a SdS com 240 cavalos e 50,9 kgfm de torque e, por fim, o carro com motor 3.0 V6, de 258 cavalos e 61,1 kgfm de torque, além da versão V6 supercharged de 340 cavalos de potência e 45,8 kgfm.

A Land Rover garante as vendas do novo Discovery a partir de fevereiro de 2017. No Brasil, a comercialização do utilitário somente em meados de 2017. De acordo com dados do fabricante, o novo Discovery acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos, a depender da configuração. Todas as versões têm a transmissão automática de oito marchas.

Já o Evoque conversível deixa o visual ainda mais arrebatador. Modelo com amplo pacote de tencologia e uma carroceria de linhas marcantes, o Evoque é o xodó da marca em todo o mundo. Ainda não há data confirmada, mas tudo indica que a versão descapotável do crossover da marca inglesa desembarque a partir do primeiro trimestre do ano que vem no mercado brasileiro.

O jornalista viajou a convite da Anfavea

