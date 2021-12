Novo CLS 53 AMG volta aos seis cilindros com alta tecnologia

A Mercedes-Benz usou o CLS 53 AMG 4Matic+ para iniciar uma renovação importante feita em duas pontas do mercado. Por um lado, a estratégia iniciada com o C200 EQ Boost, carro de volume, e, por outro, os superesportivos que não abrem mão da tecnologia. O modelo, que chega à terceira geração, foi o encarregado de inaugurar esse novo momento com identidade visual renovada com linhas mais simples e superfícies com menos vincos que reforçam a sofisticação e a esportividade.

A nova geração do CLS 53 4Matic+ vem equipada com uma grade frontal identificada pela lâmina horizontal dupla, a saia dianteira com design A-wing (o defletor aerodinâmico tem o aspecto da letra "A"), soleiras laterais da AMG, a traseira traz difusor e o acabamento das ponteiras redondas do escapamento em cromo de alto brilho.

Um comando vocal permite controlar o ar-condicionado e o aquecimento dos bancos

Outra alteração foi o retorno do motor seis cilindros que não era utilizado pela montadora há 20 anos. O cupê que será uma das novidades da marca no Salão do Automóvel de São Paulo, que acontecerá entre os dias 8 e 18 de novembro, chegará às lojas por R$ 599.900 em versão única.

Sob o capô há outra novidade, além do motor de seis cilindros em linhas de três litros com duplo compressor atuado pelos gases de exaustão que fornece 435 cv e 53.02 kgf.m, a montadora equipou o modelo com um inédito compressor elétrico auxiliar, apoiado pelo EQ Boost, que gera mais 22 cv. Entre outros destaques, o CLS 53 AMG inclui uma transmissão Speedshift TCT 9G e o sistema de tração integral AMG Performance 4Matic+.

Tela de 12,3 polegadas mostra o sistema de entretenimento e os relogios virtuais do painel

Apesar de o modelo se enquadrar no padrão de veículos híbridos, a própria montadora prefere não considerar. "Hoje nosso modelo pode ser considerado um veículo híbrido, mas preferimos não considerar. Para nós, um veículo híbrido é capaz de chegar do ponto A ao ponto B com uma certa quantidade de carga elétrica, o que não é o caso neste veículo", comenta Dirlei Dias, gerente sênior de vendas.

Por dentro, o modelo apresenta sofisticação, conforto e esportividade. O destaque fica para o display que une o cluster e o kit multimídia e o controle com mostradores brilhantes de alta resolução. Visualmente, os dois displays se unem sob uma cobertura de vidro, formando um cockpit panorâmico que, como um elemento central, dá ênfase à orientação horizontal do design interno do veículo. A tela é de 12,3".

O cockpit panorâmico contém um grande mostrador com instrumentos virtuais no campo direto da visão do motorista, assim como um display acima do console central. Como o equipamento é totalmente digital, o condutor pode optar entre três diferentes estilos de mostradores (Classic, Sporty e Progressive), bem como configurar a seu gosto as informações e os dados que considerar mais importantes. O menu AMG permite ao condutor conferir a temperatura do motor e do óleo, a aceleração lateral e longitudinal, a potência do motor e o torque momentâneos, a pressão de alimentação, a temperatura e a pressão dos pneus, além do setup momentâneo do motor.

.

AMG Tour Performance

A Mercedes-Benz disponibilizou no evento um test-drive em toda sua linha AMG. Esportivos, sedãs, SUVs e cupês do portfólio da marca. No AMG Tour Performance foi possível acelerar os modelos em pistas on e off-road.

adblock ativo