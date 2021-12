Novo Classe A 250 Vision estreia por R$ 194,9 mil

Fruto de uma nova fase na Mercedes-Benz, o novo Classe A 250 estreia no país na versão Vision com uma proposta moderna e um sistema diferenciado de entretenimento em busca de consumidores mais jovens e sempre conectados.

.

Com motor 2.0 quatro cilindros turbo e 224cv e câmbio automático DCT de sete marchas, tem o sistema Camtronic de abertura de válvulas, conforme o desempenho solicitado pelo motorista, rodas aro 18, coeficiente aerodinâmico de 0,25 e linhas externas limpas mostrando que design não é seu forte seguindo as linhas do modelo europeu.

Pelo preço de R$ 194,9 mil, a versão Vison vem equipada com o novo sistema de interação Mercedes Benz User Experience (MBUX), que integra a multimídia e o painel com duas telas de 10 polegadas e que finalmente ganhou comandos touchscreen, um touchpad no console central que vibra ao receber qualquer comando e permite acionar os modos de direção e até o Park Assist além do touch control do volante bastante sensível. Mas os comandos de voz devem ser dados no imperativo para evitar que o sistema se confunda.

.

Em termos de segurança traz quatro airbags, sendo dois dianteiros e dois laterais, sistema de assistência à condução com frenagem de emergência automática em três níveis, controle de tração e estabilidade, tração eletrônica em cada roda e suspensão traseira independente com sistema multilink.

O test drive do modelo você confere na quarta-feira na edição impressa do Autos

