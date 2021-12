Novo Civic chega aos Estados Unidos com visual renovado

A Honda lança nesta semana nos Estados Unidos a primeira reestilização da décima geração do Honda Civic. Em um mercado tão dinâmico, quanto o norteamericano, onde o Civic vendia em média 32 mil unidades por mês em 2017, média que foi reduzida para 30 mil unidades mensais este ano. Assim, as mudanças tendem a resultar em números mais positivos.

.

O Civic ganhou uma dianteira mais esportiva com novos para-choques e entradas de ar além de grade redesenhada. O conteúdo mudou também especialmente pela adoção do pacote Sensing, que inclui sistemas de segurança para leitura de sinalização de trânsito e detecção de travessia de pedestres, alerta de fluxo cruzado, alerta de mudança de faixa e controle de cruzeiro (adaptativo). O mesmo pacote está disponível em outros veículos da marca, como a CRV. A multimídia também ganhou mudanças: novo sistema aprimorado e conectado com Android Auto e Apple CarPlay em uma tela de sete polegadas.

.

O motor foi mantido: 2.0 VTEC 16V e câmbio CVT ou manual de seis marchas que tem 158cv e ganha espaço o 1.5 turbo de 174cv. Nos EUA o Civic também é vendido na variação cupê com duas portas. Os preços começam em US$ 19.735 para a versão sedã e US$ 20.245 para o cupê.

.

Por enquanto não há previsão do mesmo visual chegar ao mercado brasileiro, pelo menos neste ano. A Honda deve apresentar em breve o facelift do HR-V também seguindo o padrão visual usado nos EUA.

