Novo Chevrolet Tracker chega ao Brasil até o final do ano

A Chevrolet anuncia oficialmente a chegada da nova Tracker 2017. O SUV começa a ser vendido no Brasil até o fim deste ano e entre as principais novidades está o motor 1.4 turbo, que entrega 153 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque. O câmbio automático de seis marchas não sofreu alterações, é o mesmo conjunto mecânico do sedã Cruze. O modelo será uma das atrações da marca no Salão do Automóvel.

Visualmente, o Tracker recebeu o mesmo facelift da versão americana e adota a nova identidade de estilo da marca composta pela grade dividida, os faróis novos terão um filete de LED para a função de luzes de rodagem diurna. Além das novas rodas com aro de 18 polegadas, há novas lanternas traseiras também com LEDs enquanto o para-choque foi levemente redesenhado.

Por dentro, o modelo acompanha os novos carros equipados com tecnologia embarcada, destaque para o multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, o exclusivo sistema OnStar. O painel foi remodelado, a cabine ganhou acabamento mais sofisticado e novos bancos. O utilitário esportivo conta ainda com teto solar, sistema start/stop e alerta de distração para o motorista.

