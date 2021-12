Novo C4 Lounge é apresentado ao mercado brasileiro

Com um conceito de conforto e bem-estar, o novo C4 Lounge foi apresentado para o mercado brasileiro pela Citroën nesta terça-feira, 13, em Mendoza, Argentina. O sucessor do C4 Pallas chega para rivalizar no segmento dos sedãs com o Toyota Corolla e o Honda Civic.

Lançado com duas versões de motor, 2.0 16V flex de 151cv e o Turbo THP de 165cv, o carro segue a linha dos sedãs, mas com ar esportivo.

O C4 Lounge terá três modelos para comercialização: Origine, Tendance e Exclusive. Como modelo de entrada o Origine 2.0 Flex, câmbio manual, terá valor inicial de R$ 59.990. Já o topo da gama, o Exclusive, com motor Turbo THP, sairá por R$ 77.990.

A pré-venda no Brasil acontecerá a partir de 26 de agosto e o lançamento comercial no dia 22 de setembro.

*A jornalista viajou a convite da Citröen

