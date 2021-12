Novo C4 Lounge chega renovado para 2019

Apesar da elegância e das linhas arrojadas combinadas com o ótimo motor 1.6 THP Flex, o C4 Lounge nunca teve vida fácil no Brasil. Fruto do preconceito que persiste com os carros do grupo PSA, o bom conjunto ainda não foi capaz de tornar o sedã médio um protagonista. Mas se depender do esforço do grupo francês, isso pode começar a mudar. Esta semana foi apresentada a versão 2019 do C4 Lounge, que ganha atualizações visuais externas, internas, e mantém a motorização. A geração, no entanto, é a mesma desde 2013, e quase idêntica à versão já conhecida pelos chineses, lançada ano passado.

Na dianteira, o carro ganhou conjunto ótico único ao concentrar os farois afilados com a grade que abriga o Chevron, símbolo da marca, em destaque. Internamente, segundo as imagens divulgadas, o C4 Lounge 20199 tem nova central multimídia de 7 polegadas touchscreen que incorpora o controle de ar condicionado digital, como em outros modelos da gama, e compatível com smartphones. Também traz GPS e câmera de ré. No cockpit, o painel é digital inspirado em barras horizontais, igualmente já conhecido em termos de design. O volante multifuncional, no entanto, já parece destoar do conjunto e merecia atualização visual condizente com o desenho arrojado do carro.

As versões foram enxugadas e concentradas em 3 pacotes: a Feel tem quatro airbags, frontais e laterais, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, interior em couro, ar condicionado digital dual zone e rodas de 17 polegadas por R$ 93.920. Acima dela, a Shine tem seis air bags, incluindo os de cortina, teto solar, chave presencial com botão de partida e elegantes rodas diamantadas, além de farois em LED por R$ 102.720. O público PCD tem à disposição um pacote simplificado com as devidas isenções fiscais ao preço de R$ 69,9 mil com bancos de tecido ao invés do couro, multimídia mais simples sem navegação e câmera de ré e rodas de liga leve de 16 polegadas.

Motor é o THP já conhecido

O facelift do C4 Lounge trouxe consigo a mesma solução já conhecida: motor 1.6 THP Flex, com turbo e injeção direta, que em outros modelos já avaliados por A TARDE se mostra esperto e com baixo consumo. São 166cv com gasolina, 173cv com etanol, disponíveis aos 6.000rpm. Este motor traz 24,5kgfm de torque a partir das 1.400rpm, combinadas com câmbio automático de seis velocidades, o que leva o sedã a 215Km/h de velocidade máxima e acelera de 0-100Km/h em 9,4 segundos. Os dados foram fornecidos pela PSA.

Feito para o Brasil?

O C4 Lounge não é protagonista entre os modelos médios com três volumes no país. Em 2017 foram 3.313 unidades comercializadas no mercado brasileiro, o que coloca o sedã franco-argentino na 80ª posição do ranking geral da Fenabrave e em quarto lugar entre os médios. Aproveitando o design que estreou na China e também a posição consolidada da PSA na América Latina, a Citroen aproveita as novidades do carro para lança-lo por aqui, o que não poderia deixar de acontecer. Enquanto o Toyota Corolla emplacou 66 mil unidades ano passado, o Honda Civic vendeu bem menos, 25 mil unidades, o Chevrolet Cruze ficou em terceiro com 19 mil emplacamentos e o Citroen ficou na lanterna. Como contra-ataque a PSA lançou o programa "Novo de Novo" que inclui serviço de assistência com reboque durante oito anos e revisões com preço tabelado na rede de concessionários. Iniciativa semelhante foi tomada com o Peugeot 3008, tudo para reverter a má fama da assistência no caso dos "carros franceses".

