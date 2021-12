Novo BMX X3 chega ao Brasil em 2018

A BMW confirmou a chegada da nova geração do X3 ao mercado nacional. A montadora criou um hotsite (www.novobmwx3.com.br) para os interessados em fazer o pedido do modelo. Assim, os possíveis clientes podem se cadastrar e em breve serão contatados pela área de venda da fabricante.

O SUV que foi anunciada em junho do ano passado, deverá chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2018, importado dos Estados Unidos. Os preços ainda não foram divulgados.

O X3 M40i virá equipado com o motor de 6 cilindros, que rende 360 cv. Já a versão xDrive 30i é oferecido com 4 cilindros 2.0 de 252 cv. Ambas as configurações contam com o câmbio automático de 8 marchas e tração integral. O modelo estreia um visual mais moderno e tecnológico com um quadro de instrumentos digital, faróis full-LED, faróis de neblina e lanternas em LED, assistente de condução e estacionamento, ar-condicionado automático digital de três zonas, bancos dianteiros ventilados e aquecidos, teto solar panorâmico, volante esportivo, sistema multimídia BMW Connected com Android Auto, Apple CarPlay e reconhecimento de voz e gestos e acabamento interno em couro.

Há ainda câmeras 360º que auxiliam na segurança com alertas de tráfego lateral, aviso de saída de faixa, alerta de tráfego cruzado, assistente de partida em rampas, controle de cruzeiro adaptativo e monitoramento de pontos cegos.

