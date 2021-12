Novo BMW X5 M chega ao Brasil

A BMW confirmou que o X5 M será vendido no Brasil. O SUV em sua versão esportiva chegará no primeiro semestre de 2018 equipado com um motor 4.4 V8, que entrega 575 cv e 56,3 kgfm de torque, força entregue às quatro rodas e acoplado ao câmbio automático de oito marchas. É a versão mais potente da gama X5 e pode acelerar de zero a 100 km/h em 4,2 segundos.

O modelo chegará ao mercado nacional com uma lista de itens de tecnologia, segurança e conveniência, entre eles bancos aquecidos, ar-condicionado automático, entretenimento BMW ConnectedDrive com sistema de navegação também para os bancos traseiros, sistema de som Bang&Olufsen, acabamento em fibra de carbono, alcântara e couro, faróis full-LED adaptativos, head-up display, aviso de mudança de faixa e câmera de visão noturna.

Os preços do BMW X5 M 2018 serão divulgados posteriormente.

