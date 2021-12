Novo BMW X3 é confirmado no Brasil

A terceira geração do BMW X3 foi apresentado oficialmente esta semana na fábrica do BMW Group na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O SUV traz na nova versão um lista de equipamentos tecnológicas, melhorias na aerodinâmica e surpreende no quesito segurança com as funções semi-autônomas capazes de controlar a direção, evitar colisões laterais, permanecer na faixa por conta própria e auxiliar o motorista em ultrapassagens. A marca já confirmou que o X3 também vira para o Brasil.

O X3 é ofertado em versões a gasolina : M40i, com motor biturbo 3.0 de seis cilindros de 360 cv de potência, além das versões 2.0 com quatro cilindros xDrive30i (252 cv), xDrive20i (184 cv) e sDrive20i (184 cv). A transmissão é automática de 8 marchas da ZF. Ha ainda duas versões turbodiesel, sendo uma xDrive30d 3.0 de seis cilindros com 265 cv e outra xDrive20d 2.0 de quatro cilindros com 190 cv.

Por dentro, o modelo ganhou novos revestimentos do painel e das portas e ar-condicionado digital de três zonas. Além da central multimídia com tela de 10,2 polegadas, sensível ao toque, e tecnologia de controle por gestos, o X3 conta ainda com um novo head-up display, que projeta imagens coloridas em alta definição no para-brisa 75% maior em relação ao sistema anterior.

Por fora a cara é de bravo com o novo desenho dos faróis. As grades centrais ficaram maiores e a luz de neblina perdeu o formato redondo, para ser substituída por uma de led e horizontal. A distribuição de peso passou a ser de 50% em cada uma das rodas, que agora estão disponíveis de 19 a 21 polegadas.

