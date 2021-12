Novo BMW Série 7 tem chave ao estilo iPhone

A estreia mundial do novo BMW Série 7 ocorreu no ano passado na Europa, durante o Salão de Frankfurt (Alemanha). Imponente e recheado de sofisticação, o sedanzão alemão esbanja luxo e tecnologia. A começar pela chave multifuncional que mais parece um iPhone - com tantas funções para o motorista, como checar as condições do carro em uma tela tátil embutida que traz dados do combustível e da manutenção veicular, podendo até travar as portas, ligar a ignição do motor e deixar o ambiente climatizado para todos aproveitarem o alto padrão do BMW Série 7.

Na definição do novo presidente e CEO da BMW do Brasil, o português Helder Boa Vida, o novo Série 7 é uma "peça de ourives", já que ganhou produção altamente refinada e com todas as mais modernas tecnologias disponíveis na indústria automotiva. Custando a bagatela de R$ 709.950, o novo Série 7 chega ao mercado brasileiro na configuração 750 Li M Sport, com motor V8 Biturbo, de 450 cavalos, e inédita transmissão automática de oito velocidades.

É um sedã extremamente refinado e traz um amplo pacote de conforto e esportividade para deixar alguns felizardos com o sorriso largo no rosto. De acordo com Boa Vida, a ideia é a de comercializar pelo menos 50 unidades até o fim deste ano. Assim, a BMW ganhará cerca de R$ 36 milhões somente com a venda do novo BMW Série 7 no Brasil.

A produção da sexta geração do Série 7 contou com as mais desenvolvidas técnicas da indústria automotiva. É um carro para ficar como "divisor de águas", já que eleva o padrão de luxo ao mais alto grau da sofisticação. Na parte traseira, os assentos mais parecem os de um avião. Há espaço de sobra e até massageador para deixar o "patrão" relaxado, antes de entrar em uma reunião de negócios ou, literalmente, em um jatinho para viajar.

O novo Série 7 tem teto solar panorâmico Sky Lounge, que altera de luminosidade entre seis cores, podendo ainda reproduzir um céu estrelado com 15 mil pontos. É um sedã ímpar com LEDs para luz ambiente espalhados por toda o ambiente da cabine. Há ainda o pacote Ambient Air para liberar fragrâncias e até umidade.

A BMW oferece itens exclusivos, como o Executive Drive Pro (comandos voltados para o banco traseiro) e sistema de reconhecimento de gestos no painel central. Tem o Carbon Core, revestimento de carbono para estrutura de alumínio do Série 7, reforçando a segurança. Assim, o sedã ficou mais leve - com cerca de 1.800 kg. A BMW oferece controle de cruzeiro adaptativo, sensores de carros nos arredores para identificar objetos e pedestres, suspensão ativa pneumática de ajuste automático com leitura do solo, eixo traseiro com leve esterçamento de rodas e câmeras de visão noturna de 360°.

O jornalista viajou a convite da BMW do Brasil

