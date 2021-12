Novo BMW Série 5 chega ao Brasil

Mais um SUV de luxo chega ao mercado nacional. Renovado por dentro e por fora, a sétima geração do BMW Série 5 desembarcará no Brasil só em maio, mas a montadora decidiu dá um fim ao suspense e libarar os preços. A versão mais acessivel (530i M Sport) custará R$ 314.950, enquanto top da gama (540i M Sport) sairá por R$ 399.950.

Sob o capô, o modelo traz o motor de quatro cilindros em linha, 2.0 litros, capaz de entregar 252 cavalos de potência, entre 5.200 e 6.500 rpm, e torque máximo de 35,6 kgfm, de 1.450 a 4.800 rpm. O câmbio é automático esportivo Steptronic de oito marchas, com aletas atrás do volante (paddle shifts) e a tração é traseira. De acordo com a marca alemã, o sedã acelera dos 0 aos 100 km/h em 6,2 segundos.

Por enquanto, o modelo é oferecido em esquema de pré-venda, com pagamento de sinal entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

Moderno e equipado

Acompanhando os avancos do mundo tecnologico, a BMW equipou o carrão com varios atrativos do mundo moderno e conectado. Nos pacotes complestos há faróis de LED adaptativos inteligentes, 16 caixas de som, tela multimídia de 10,2 polegadas com comandos por gestos e 20 GB de memória, sistema de projeção de informações no para-brisa e chave presencial pode se confundir com um mini-smartphone. Há, ainda, sistema de condução semi-autônoma, que controla a velocidade e mantem o carro dentro da faixa de rolamento a até 120 km/h.

Mas não acaba por ai, além dos itens hi-tech, o Série 5 na versão 530i M Sport traz como itens de série: rodas de liga-leve de 18 polegadas, faróis de LED, sistema multimídia com tela sensível ao toque e Apple CarPlay e assistente de estacionamento.

Já o 540 i M Sport ganha rodas de liga-leve de 19 polegadas, faróis de LED adaptativos, assistente de estacionamento mais avançado, tecnologia de condução semi-autônoma, sistema de som Harman Kardon, projeção de imagens no para-brisas, sistema de visão noturna, ar-condicionado de 4 zonas e sistema que fecha as portas por sucção caso elas não tenham sido completamente fechadas.

