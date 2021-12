Novo Audi S5 em três roupagens

A Audi investe forte em veículos esportivos no mundo. O Brasil tem se beneficiado e ganha rapidamente os modelos que são lançados na Europa. A linha do sedã médio de luxo A5 incorpora as novas versões esportivas S5 - S5 Sportback (R$ 355.900), S5 Coupé (R$ 360.900) e S5 Cabriolet (R$ 387.900).

O novíssimo S5 é um carro ímpar, especialmente em sua versão Cabriolet. A família S5 vem equipada com o motor 3.0 TFSI V6, de 333 cv e 440 Nm de torque. Na versão Coupé, a Audi decidiu substituir o antigo V8 4.2 pelo motor V6, menor e com mais disposição para andar, por possuir um compressor mecânico Roots - que controla o consumo de combustível (houve redução de 20%).

A fabricante acoplou a transmissão S tronic de sete velocidades, de dupla embreagem, tração integral Quattro e suspensão esportiva com amortecedores controlados eletronicamente.

Se a base mecânica melhorou, não ficou para trás a oferta de itens tecnológicos e de segurança.

Classiautos rodou na versão mais charmosa, a S5 Cabriolet. Gera igual potência dos outros dois irmãos, mas tudo fica mais agradável em um veículo com desenho de carroceria alongada e que pode em 15 segundos se transformar em um carro sem capota. O S5 Cabriolet é oferecido nas cores: preta, branca, cinza, azul, vermelha e prata. Já o teto pode ser ao gosto das tonalidades preta, marrom, vermelha e cinza e é acionado em movimento, com velocidade até 50 km/h.

O S5 traz câmbio S tronic com trocas por meio de borboletas atrás do volante multifuncional, Audi Drive Select com quatro modos de condução (Comfor, Dynamic, Auto e Individual), retrovisores elétricos e rebatíveis, faróis bixenônio com LEDs, bancos em couro e um multimídia com DVD, GPS, bluetooth, além de caixas de som Bang & Olufsen.

O carro se diferencia pela logo S5 nos bancos e nas pinças dos freios ABS de última geração instalados nas rodas de liga, air bags laterais e de cabeça, computador de bordo com display colorido, ESP e sensores de estacionamento (dianteiro e traseiro).

Essa matéria foi publicada no caderno Classiautos. O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil

