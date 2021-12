Novo Audi RS 3 ganha versão sedã

Testamos as novas habilidades do RS 3 nos arredores de Salalah, em Omã, em estradas de longas retas e curvas sinuosas.

Após contemplar a exclusiva cor cinza-nardo, entro no carro e tenho outra boa surpresa: o RS 3 também ganhou o Virtual Cockpit. Trata-se de um painel totalmente digital e configurável. É possível, por exemplo, deixar conta-giros e velocímetro nas extremidades, concentrando o mapa do GPS no meio. Ou manter o conta-giros no centro do painel, com o velocímetro em números no seu interior.

Os ajustes no banco do tipo concha são manuais, mas isso é irrelevante em um carro como esse. Troco os ajustes elétricos pelo volante revestido em couro Alcantara, e talvez vocês esteja pensando que isso é loucura.

Mas, ao pilotar um carro de 400 cv, contornando curvas a quase 200 km/h e engolindo grandes retas muito rápido, você começa a entender que é melhor segurar em um volante revestido com um material que absorve o suor causado pela adrenalina do que regular o banco eletricamente.

O que poderia ser melhor nessa peça essencial são as borboletas atrás do volante, tímidas demais para um carro tão esportivo. No mais, a ergonomia é elogiável. Falando em direção, suas respostas são diretas – basta um leve movimento no volante e o carro já aponta para onde queremos.

Nas retas, o motor 2.5 de cinco cilindros berra como nenhum outro. Seu ronco é característico e instiga o condutor a pisar mais fundo. Isso até topar com um camelo atravessando a estrada. Mas não há problema, pois os freios seguram o ímpeto do hatch com segurança. Basta desviar do bichão, dar um tchau e não atrapalhar sua calma caminhada até o outro lado. Na retomada, o câmbio automatizado de sete marchas e dupla embreagem é irretocável, extraindo do motor tudo o que ele tem.

Se não bastasse tirar da manga um motor com 400 cv, tornando-se o mais potente entre os concorrentes, o RS 3 também pode ser um sedã nessa encarnação – o único a oferecer mais de um tipo de carroceria.

Sem preços definidos, o RS 3 desembarca no mercado nacional até o final do ano, segundo estimativas da Audi do Brasil. O atual modelo sai por R$ 290.990 e é provável que ultrapasse os R$ 300 mil quando estrear por aqui.

