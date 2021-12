Novo Audi R8 Spyder Plus quer aprimorar perfeição esportiva

Melhorar um produto que já é considerado estado da arte em termos de esportividade é uma dura missão. Feito para paladares bem apurados, o Audi R8 é fruto de uma linhagem aprimorada pela técnica alemã que completa dez anos de vida com um produto ainda melhor. A Audi apresentou nesta semana o novo R8 Spyder V10 Plus, uma alcunha que disfarça sua evolução com um motor ainda melhor, visual ainda mais bonito e tecnologia ainda mais avançada, como um plus. A palavra lhe cai muito mal se listamos a ficha técnica:

O motor V10 disposto no centro da carroceria tem 610cv, torque máximo de 560 Nm a 6.500 rotações por minuto, acelera da imobilidade a 100Km/h em 3,3 segundos, ainda mais rápido que a versão anterior a exatos 0,3 segundos a menos. É capaz de acelerar a 328Km/h na pista, um acréscimo de 10Km/h e tem freios de duplo carbono cerâmico para melhorar a frenagem desse carro de corrida. Com adaptação automática a qualquer tipo de piso, segundo a Audi, o carro tem câmbio S tronic de sete velocidades com dupla embreagem e relação bem curta que trabalha integrada ao sistema Quattro, de tração integral permanente. Das pistas para as ruas, o Audi R8 Spyder V10 Plus traz duplos braços de alumínio de alta precisão, direção hidráulica eletromecânica e controles adaptativos.

“Dependendo da situação de condução, a distribuição do torque do acionamento pela embreagem é completamente variável e, em casos extremos, envia até 100% a um dos eixos. Um bloqueio mecânico do diferencial traseiro proporciona uma tração confiável e dinâmica máxima”, diz a Audi.

Além disso (e tem mais), o design tem uma grande grade de malha cintilante, cromo e o emblema Audi Sport. Farois Audi LED a laser, spoilers traseiros em polímero com fibra de carbono, bancos em Nappa couro que não aquecem sob o sol entre outros detalhes como pedais em fibra de carbono dão um charme esperado para um carro desse porte. Falando nisso, o som é Bang & Olufsen, que inclui microfones no cinto de segurança para melhorar a qualidade da voz, e o sistema de controle do carro e do multimídia contam com tela de 12,3 polegadas, e foi batizado de Audi Cockpit, para uma experiência completa de pilotagem.

O carro começa a chegar à Europa no final do ano e no começo de 2018 estará disponível também no Brasil. O preço não foi divulgado.

adblock ativo