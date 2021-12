Novo Alpine nasce na França

A Renault divulgou imagens da sua nova unidade de produção em Dieppe, norte da França, de onde sairão até 6.000 unidades de carros esportivos por ano.

Foram € 36 milhões (cerca de R$ 120 milhões) investidos na unidade, que tem 392 funcionários já treinados para produzir a nova geração do Alpine A110 no local.

Mostrado no Salão de Genebra, o A110 é uma das apostas da Renault para um reforço de produtos com perfil esportivo além das já conhecidos Renault Sport (RS). O Alpine chegará ao mercado europeu por € 58 mil, cerca de R$ 240 mil e a versão Cup, superesportiva, custará até R$ 430 mil. Terá motor 1.8 turbo de 249cv derivado da geração atual do Megane. Será o concorrente do Alfa Romeo 4C, Porsche 718, Jaguar F-type (motor quatro cilindros),Audi TT e Toyota GT86.

História de sucesso

A fábrica recebeu investimentos para modernizar sua técnica de produção tendo em vista a nova geração do A110.

A divisão Alpine, fundada em 1955, se tornou campeã mundial de rali em 1973 e a 24 Horas de Le Mans em 1978. O A610 foi produzido até 1995, quando a linha Alpine foi fechada pela Renault. Na nova fase, e diante de muitos modelos esportivos o Alpine A110 só não está confirmado para os Estados Unidos. Mas deveria, haja visto o sucesso do Alfa Romeo 4c

