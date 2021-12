Novo A45 AMG gera 360 cavalos e custa R$ 259.900

A fabricante AMG, divisão esportiva da alemã Mercedes-Benz, é reconhecida pelos carros de alta performance. Agora, traz o novíssimo A45 AMG, um compacto para qualquer um ficar com o queixo caído. O endiabrado A45 AMG chega com a força do motor dois litros de quatro cilindros, considerado o propulsor 2.0 mais potente do mundo. Os números são impressionantes: rende potência máxima de 360 cava los(265 kW) e 450 Nm de torque.

Este Mercedes-Benz A45 AMG tem visual no mesmo nível do motor turbo desenvolvido pela AMG - que conseguiu densidade de potência de 181 cavalos (133 kw) por litro, bem acima da média da maioria dos mais poderosos modelos superesportivos.

A Mercedes-Benz apresentou a seus clientes no último fim de semana, em Indaiatuba, o novo A 45 AMG, o primeiro compacto de alto desempenho da marca. O modelo foi um dos veículos participantes do AMG Performance Tour, treinamento de direção realizado no autódromo da Fazenda Capuava.

Com um potencial verdadeiramente revolucionário, o A 45 AMG foi desenvolvido pela AMG, marca de performance da Mercedes-Benz, e conta com o motor de dois litros e quatro cilindros fabricado em série mais potente do mundo. Com potência máxima de 360 cv (265 kW) e até 450 Nm de torque, o motor turbo AMG oferece uma excepcional densidade de potência de 181 cv (133 kw) por litro, que supera a encontrada na maioria dos mais poderosos modelos superesportivos.

Seu motor dois litros turbo de 360 cv reage as boas relações da transmissão esportiva AMG SPEEDSHIFT DCT com sete marchas. Há ainda a tração integral 4MATIC, integrada ao câmbio.

O pacote de equipamentos deixa qualquer um seguro e com vontade de acelerar. A direção esportiva AMG Dual Pinion (com dois pinhões) tem sistema de assistência sensível à velocidade específico da AMG. Nada de esforço, já que proporciona alta precisão de esterço e agilidade. Para andar muito, é preciso parar com a mesma intensidade. Assim, o sistema AMG de frenagem de alta performance com discos ventilados e perfurados com 350 x 32 milímetros na frente e 330 x 22 milímetros atrás garante uma desaceleração imediata e confiável.

Além disso, a Mercedes-Benz reforçou a segurança com sistema de frenagem adaptativo (ABR) distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD), sistema antibloqueio (ABS), controle de tração na aceleração (ASR), tração eletrônica em cada roda (ETS), assistente de freio (BAS) e assistente de partida nas subidas (HSA).

O novo Mercedes-Benz A 45 AMG chega ao mercado brasileiro este mês, com preço sugerido de R$ 259.900.

