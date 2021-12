Novo A4 chega em 2016 no mercado brasileiro

Veneza é uma das mais antigas e belas cidades no mundo. Com seus 270 mil habitantes, dezenas de ilhas e centenas de canais, a cidade italiana é única no planeta. E a Audi escolheu esse cenário para lançar a nova geração do A4, o carro de quatro argolas que mais vendeu, com 12 milhões de unidades comercializadas no mundo.

Mesmo com esses números, a Audi sempre correu atrás de BMW Série 3 e Mercedes-Benz Classe C. Agora chegou a hora de mudar essa história. O test drive obviamente não foi entre os canais venezianos, mas entre as pequenas cidades e estradas da região do Vêneto. O A4 mudou, é realmente um carro totalmente novo, com cerca de 90% de peças inéditas.

A TARDE traz, em primeira mão e com exclusividade, os detalhes do novo A4, modelo que acabou de ser apresentado no Salão de Frankfurt, encerrado domingo passado. O design exterior não é dos mais ousados e ficou sereno demais em relação aos rivais. A Audi aplicou uma grade Singleframe, larga e baixa, e faróis em LED. As dimensões aumentaram, mas seu peso foi reduzido em até 120 kg, dependendo da motorização.

Versões

Os novos Audi A4 e A4 Avant chegam ao mercado europeu com uma gama de sete motores, três TFSI (gasolina) e quatro TDI (diesel). Sua potência aumentou significativamente e vai de 150 cv a 272 cv, mas o consumo de combustível caiu em 21%. São três tipos de câmbio: manual de seis marchas, a S-Tronic de sete marchas e a Tiptronic de oito velocidades. As transmissões automáticas agora oferecem uma função roda-livre para maior economia de combustível.

Andamos durante todo o dia com as diversas motorizações. O Audi A4 e A4 Avant vêm com sistemas de assistência ao condutor. Ao todo são quase 30, muitos tirados de carros bem maiores e luxuosos, como o do A8 e do Q7. O porta-malas do novo A4 Avant tem 505 litros. Com os encostos dos bancos traseiros rebaixados, chega a 1.510 litros. No A4 sedã, são 480 litros, o maior da categoria.

<GALERIA ID=20331/>

Internamente, o novo A4 se destaca. O painel apresenta uma variedade de saídas de ar e boa ergonomia. A qualidade dos matérias também impressiona. Há uma série de tecnologias também: o foco nesta área está concentrado em duas inovações. O cockpit virtual da Audi, um instrumento combinado totalmente digital. Tem uma tela LCD de 12,3 polegadas, usando as mesmas soluções do TT, com informações gráficas de alta resolução.

Já o MMI Navigation Plus com MMI touch é visualizado em um grande monitor de 8,3", e toda a lógica de controle MMI é semelhante à de um smartphone e inclui até uma função inteligente de free-text. Os passageiros podem navegar na internet e enviar e receber e-mails com seus dispositivos móveis por meio de um ponto de wi-fi dentro do carro. Há ainda o Audi phone box para conectar os celulares e som Bang & Olufsen, com o inovador sistema 3D. Na parte de trás, os passageiros podem se divertir ou se informar com Audi tablet conectado a WEB.



O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil

