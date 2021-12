Novo 500 ganha poucas mudanças

Com mais de 3,8 milhões de unidades espalhadas desde 1957 pelo mundo, o Cinquecento ainda traz novidades. Lançado nos anos 50 e reeditado na década de 90 pela Fiat, o 500 é um ícone do design italiano, presente nas versões Cabrio, Gucci e no 500 Abarth. A marca italiana reserva mais um capítulo para o Cinquecento na edição deste ano do Salão de Frankfurt, entre os dias 17 e 27 de setembro, na Alemanha.

Apesar de não parecer, a italiana Fiat garante que vai apresentar 1.800 mudanças no Cinquecento. A versão atualizada do hatch mantém o ar retrô e garante a tradição dos modelos anteriores, como os faróis que ainda estão em forma circular. Agora, o compacto adota módulos inovadores para melhorar a visão noturna e garante assim a segurança extra. O interior do Cinquecento, como carinhosamente é chamado na Itália e pelos países europeus, também se beneficia de inúmeras melhorias. Destaque para as linhas do design do painel, integrado com o avançado multimídia Uconnect com tela de 5″, e materiais mais refinados aplicados no acabamento.

O modelo chega renovado com duas opções de motores na Europa. Um deles é o propulsor de 0. 9 litro, com sistema turbo, para gerar 86 ou 106 cavalos de potência. O outro é o 1.2 com 70 cavalos. No Brasil, o compacto retrô é vendido atualmente apenas com motor 1.4, com 85 e 105 cv, além da apimentada Abarth com sistema turbo para gerar 167 cavalos de potência.

As medidas do Fiat 500 continuam as mesmas: 3,57 metros de comprimento, 1,63 m de largura, 1,49 m de altura e 2,30 m de distância entre-eixos. A paleta de cores agora totaliza 13 tons, incluindo o icônico modelo branco e duas novas cores: o "Glam Coral" pastel e o metálico "Avantgarde Bordeaux".

