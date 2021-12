Nova Triumph Bonneville T100 chega ao Brasil

Acaba de chegar às concessionárias Triumph do país, a nova Bonneville T100 Black. A primeira Bonneville dessa versão foi lançada em 2016. Atualmente são sete modelos disponíveis: Street Twin, Street Scrambler, T120, T120 Black, Thruxton R e Boober, além do novo modelo citado acima. A nova versão chega equipada com motor de 900cc e torque de 80Nm a 3.200rpm. A nova Bonneville custa a partir de R$ 39.990.

A moto é inspirada nos modelos Bonneville de 1959 com visual fortemente vintage com diversos componentes pretos como aros das rodas, seu escapamento duplo peashooter e a tampa do motor.

Confira abaixo as principais novidades da nova Bonneville T100 Black:

Sistema Ride-by-Wire: Oferece maior capacidade de pilotagem, segurança e controle a partir de um único corpo de aceleração.

Freios ABS: Última geração do sistema de frenagem antitravamento, introduzindo um novo nível de segurança e controle.

Controle de tração comutável: No painel de instrumentos, o piloto tem a opção de ligar ou desligar o recurso, maximizando a segurança e conforto do usuário.

Embreagem com auxílio de torque: Reduz o esforço do piloto na alavanca de embreagem, tornando a fácil a pilotagem.

Novos mostradores no painel: Agora os mostradores são digitais e touchscreen. ajudando o piloto conferir informações da moto durante a pilotagem.

