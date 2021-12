Nova Sprinter ganha pacote de segurança na Europa

A alemã Mercedes-Benz é reconhecida pelos carros de luxo e de alta performance. Porém, investe forte também no segmento de transporte, com caminhões, ônibus e modelos de múltiplas utilidades. A van Sprinter é um destes veículos de transporte de passageiros e de carga. Na semana passada, a fabricante Mercedes-Benz apresentou a mais nova Sprinter para os países da Europa.

Desta vez, a van de carga e de trabalho traz novos sistemas para aumentar ainda mais a segurança. Primeiro modelo do segmento na Europa a incorporar as futuras regras de emissões Euro VI, a Spinrter vem agora com os modernos sistemas Crosswind Assist (assistente de ventos laterais), equipamento de série, juntamente com o Collision Prevention Assist (assistente de prevenção a colisões) e o Blind Spot Assist (assistente de ponto cego), ambos opcionais. Além destes três, a Mercedes oferece ainda na Sprinter os novos Highbeam Assist (assistente de farol alto) e Lane Keeping Assist (assistente de manutenção de faixa de rolamento), todos equipamentos de segurança para motorista e ocupantes.

O novo Sprinter é a primeira van do mundo a cumprir as futuras regras de emissões Euro VI em todas as suas opções de motores. A regulamentação Euro VI reduz os limites de emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos totais (THC) e material particulado. O Sprinter atinge esses estritos limites com a ajuda de seu motor BlueTEC e a tecnologia SCR, que injeta o aditivo AdBlue aos gases de escapamento.

Agora, os motores diesel possuem quatro e seis cilindros com potências entre 70 kW (95 cv) e 140 kW (190 cv). Como alternativa aos motores diesel, o Mercedes-Benz Sprinter é oferecido também com um motor a gasolina superalimentado com injeção direta, que também está de acordo com a norma Euro VI. O motor gera 115 kW (156 cv) e tem 1,8 litro de cilindrada. O mesmo motor também está disponível em versão para gás natural, com a mesma performance. A força é transmitida pela transmissão manual ECO-Gear, de seis velocidades, ou a automática 7G-TRONIC PLUS de sete velocidades com bloqueio de embreagem, única desse tipo oferecida para vans.

Visual

Destaque também o novo visual com faróis mais angulosos e conjuntos de refletores se destacam, dividindo os faróis em segmentos separados. O capô ficou mai alto e os para-choques têm bordas inferiores mais refinadas, similares às encontradas nos utilitários esportivos. O novo Sprinter é reconhecível imediatamente pela traseira, graças às suas lanternas segmentadas.

