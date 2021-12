Nova Scooter da Honda chega no dia 20 de maio por R$ 7.990

Batizada de PCX 150, a nova scooter da montadora Honda já está em produção e chega às lojas brasileiras no dia 20 de maio. A moto foi apresentada oficialmente ontem à imprensa, no Centro Educacional de Trânsito Honda (CETH), em Indaiatuba, São Paulo, e sai de fábrica com preço sugerido de R$ 7.990 (com frete para a capital paulista).

A ideia da empresa é vendar cerca de 1,5 mil unidades por mês e competir com modelos da Dafra (Citycom 300i) e da Suzuki (os modelos da linha Burgman). Para isso, a PCX traz novidades como motor de 150 cm3, arrefecido a líquido, que promete boa performance, baixa emissão de poluentes e economia de combustível. Além disso, a tecnologia embarcada é puxada pelo sistema Idling Stop System, que permite que o motor desligue em marcha lenta, após três segundos parado, e volte a funcionar ao acionar o acelerador.

De acordo com a Honda, a tecnologia é inédita em motos no Brasil e permite uma grande redução no consumo de combustível e na emissão de poluentes. Outros destaques são a transmissão automática CVT e sistema de freios CBS (Combined Brake System). Sai nas cores branca perolizada e vermelha metálica.

Confira matéria completa em Classiautos, na edição do dia 1º de A TARDE.

*O jornalista viajou a convite da Moto Honda da Amazônia.

