Nova Ninja ZX-6R ganha visual arrojado e melhorias mecânicas

A Kawasaki já modernizou as Ninja 300 e Z80 e, agora, traz a nova geração da Ninja ZX-6R. Chamada pelo novo nome Ninja ZX-6R 636, o modelo traz mudanças no visual como também na parte mecânica. Vem agora com novo propulsor de 636 cilindradas, de quatro cilindros, em substiutição ao antigo de 599 cc. Assim, ganhou mais potência, gerando 131 cavalos a 13.500 rpm.

A nova Ninja ZX-6R 2013 possui ainda o sistema Ram air, dispositivo de série que aumenta a entrada de ar no motor, conseguindo atingir 137 cavalos. Seu torque também cresceu e passou de 6,8 kgfm para 7,2 kgfm.

A esportiva da Kawasaki tem preço inicial de R$ 49.990, e será ofertada com freios ABS por R$ 52.990. Entre as novidades, estão o novo visual e o inédito controle de tração para a categoria das "600". O objetivo da Kawasaki foi de deixar a moto mais versátil em sua versão 2013.

