Nova Kombi será elétrica? A Tarde Autos responde

Após o anúncio de descontinuação da Volkswagen Kombi aqui no Brasil em 2013, muitas especulações foram levantadas sobre qual seria o sucessor do modelo. A onda cult que chegou à Europa ajudou a reforçar essa possível chegada de uma nova geração. Será que a montadora alemã colocaria um veículo a altura do modelo icônico que foi fabricado durante seis décadas?

A Kombi veio de uma ideia do importador holandês Ben Pon - de produzir um veículo multiuso utilizando a base do também icônico Fusca. O veículo “combinado” ganhou as ruas em 8 de março de 1950 e logo começou a ser exportado.

Em 1953, o Grupo Brasmotor começou a montar o veículo no Brasil e quatro anos depois, em 2 de setembro de 1957 a Kombi ganhou produção nacional, se tornando o primeiro modelo da Volkswagen a ser fabricado no Brasil.

A Kombi chegou ao fim em 2013, depois que uma legislação brasileira exigia que os novos veículos fossem dotados de freios ABS e airbag frontal duplo, o que tornou o modelo incompatível para o mercado.

E agora? Ela virá?

Depois de cinco anos, a montadora alemã divulgou imagens de seu novo conceito, o I.D. Buzz e I.D. Buzz Cargo e para você amante de Kombi, uma boa notícia (ou não!): esse modelo será a nova Kombi com início de fabricação 2022. O modelo será totalmente elétrico e terá autonomia para rodar 550km. Manterá o perfil vintage mas não terá mais o motor refrigerado a ar, nem mesmo a água, e sequer será a combustão.

O conceito foi apresentado oficialmente no Salão de Veículos Comerciais de Hannover, na Alemanha. Apesar da tecnologia ela visivelmente se inspira na velha senhora, como por exemplo, os frisos iluminados que formam o desenho que imortalizou as primeiras versões.

Em sua parte frontal, o I.D. Buzz tem faróis com filetes em LED. Já na parte traseira, as lanternas também são em LED e segue o padrão mais convencional de design. A porta lateral será deslizante tal qual os modelos alemães dos anos 1960, que só chegaram por aqui em 1997.

A cor de divulgação do modelo conceito, também é o mesmo de despedida da Kombi em 2013. Mas o modelo que foi descontinuado no Brasil não influencia em nada no novo projeto da VW. Então é certeza a sua volta, e dado o apetite dos alemães por eletrificar os modelos da marca, ela também deve desembarcar por aqui muito em breve.

