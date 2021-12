Nova Hilux flex chega com câmbio e tração 4x2

O mercado das picapes média tem sido liderado pela S10, da americana Chevrolet. Mas, as montadoras querem mudar este situação equipando cada vez mais seus veículos. Desta vez, a Toyota acirrou ainda mais a disputa com a apresentação da Hilux SRV com motor flex, tração 4x2 e câmbio automático de quatro marchas.

A Hilux vem equipada com o motor 2.7 flex, de 163 cavalos, com álcool, e 158 cv (gasolina), o mesmo já existente. A montadora japonesa lançou a nova versão da picape média na Expointer, feira de produtos agrícolas realizada em Esteio (RS). O modelo apresentada na feira trata-se da primeira picape do mercado nacional equipada com transmissão automática, motor flexível de quatro cilindros, acabamento top de linha e tração dianteira.

A Hilux SRV flex só existia na versão com tração 4x4, equipada com ar condicionado automático, retrovisor cromado, roda de liga leve diferenciadas e central multimídia. Esta versão é ofertada por R$ 105.900, enquanto a opção 4x2 e motor bicombustível era restrita apenas à versão mais simples, a SR, com valor de R$ 86.900. Com isso, a Toyota Hilux fica mais disposta a bater de frente com as rivais Chevrolet S10, Ford Ranger, Nissan Frontier, Volkswagen Amarok e Mitsubishi L200.

A fabricante uniu o conforto da versão topo de linha com a tração 4x2. Como na SRV 4x4, o modelo tem, de série, ar-condicionado digital, sensor crepuscular, banco do motorista com ajuste elétrico, computador de bordo, bancos de couro, roda de liga leve e multimídia com bluetooth, TV e DVD. A picape ainda não tem preço definido, apesar da marca afirmar que pretende comercializar a nova versão abaixo dos R$ 100.000.

No evento, a Toyota também exibiu os modelos da Hilux nas versões SRV TOP, SRV e SR, todas 4X4 equipadas com motor diesel 3.0 de 171 cv (R$ 118.00 na versão SR e R$ 137.259 SRV). O utilitário esportivo SW4, na versão diesel de sete lugares, custa R$ 189.600, e o RAV4 sai por a partir de R$ 105.900. "Ao lançar uma versão top de linha com tração 4×2, estamos posicionando a nova versão da Hilux onde hoje se concentra o maior volume de vendas de picapes flex dos principais concorrentes. Além disso, a nossa picape é a única a combinar o conforto da transmissão automática com um pacote de equipamentos completo e tudo isso, por um preço competitivo", conta o gerente de produtos para o segmento de comerciais leves da Toyota Brasil, Felipe Doho.

A nova Hilux SRV 4x2 será vendida a partir de novembro nas revendas da Bahia. Mas, os consumidores que participaram do lançamento na Expointer foram privilegiados e tiveram a oportunidade de reservar seus exemplares. Lojistas da Toyota de Salvador adiantaram que, em outubro de 2015, o carro passará por novas

modificações.

