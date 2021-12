Nova geração do Peugeot 208? A Tarde Autos responde

Esta semana, a publicação de fotos de um compacto sob forte descaracterização revelou que a PSA já tem pronta a nova geração do Peugeot 208, carro de entrada da marca francesa no Brasil, considerado “Supermini” na Europa. Será que essa informação procede? Vamos aos fatos.

Segundo o Grupo PSA, a nova geração do carro será apresentada oficialmente ao público em março deste ano, no Salão de Genebra. Portanto, a informação de que há uma nova geração é verdadeira. Outro detalhe importante para contarmos essa história é que hoje (16), vazou uma foto do que parecia ser um evento interno da PSA em uma espécie de treinamento. Nele é possível ver a dianteira do novo Peugeot 208. O registro foi obtido pelo site “Car Blog Italia”.

.

Na imagem é possível perceber a inspiração no sedã 508, vendido apenas no mercado europeu. A dianteira conta com faróis full LED, com as três “garras de leão” predominante nos novos modelos da marca. A grade é maior e dá mais visibilidade para as entradas de ar.

Em um contexto geral, a Peugeot levou ao 208 uma aparência de carro musculoso, assim como o seu irmão maior, 308, que, inclusive, não figura mais entre os modelos comercializados pela marca em seu site, indicando em breve novidades nessa linha. A chegada do modelo compacto por aqui é esperada para 2020 mas já fabricado nacionalmente. Até lá, teremos que aguardar novas informações da montadora. Questionamos a PSA no Brasil mas não obtivemos resposta até a publicação desta matéria.

Hoje o Peugeot 208 é comercializado a partir de R$ 56.990 na versão Active, R$ 58.990 Active pack, R$ 64.490 Allure, R$ 74.990 Griffe e R$ 87.290 GT. São três opções de motores disponíveis: 1.2 flex com câmbio manual de cinco marchas, 1.6 flex com câmbio automático de seis marchas e na versão GT 1.6 THP com câmbio manual de seis marchas.

