Nova geração do March tem pegada de Kicks

Nissan tem planos ousados pelo mundo afora. No Brasil, a marca japonesa aposta na dupla March e Versa, modelos produzidos em Resende, Rio de Janeiro. Na Europa, o hatch Micra é o carro da vez. No Salão de Paris, a Nissan apresentou o Micra reestilizado, bem diferente do nosso March e com elementos do crossover Kicks vendido no Brasil.

Então, você pode estar se perguntando: o que tem a ver March e Micra? O hatch tem nome diferente, mas é o mesmo. Na Europa, a Nissan chama o Mrch de Micra e traz no Salão de Paris 2016 a quinta geração do Micra. O lançamento global ganhou destaque na França para mostrar que a marca japonesa usa estratégias diferenciadas para mercados como o brasileiro e o europeu.

O Micra 2017 deve chegar ao Brasil lá para 2018, substituindo a atual geração do March produzida e comercializada no mercado brasileiro. O hatch europeu tem design inovador e incorpora o conceito Sway, Outro ponto em evidência é a aproximação visual do Micra com o crossover Kicks, modelo destaque como carro oficial dos Jogos Rio 2016.

O Micra tem grade frontal em 'V'. Valoriza assim os faróis e a linha de cintura com vincos marcantes. Tem lanternas no estilo bumerangue e o teto flutuante. É um hatch com pegada de hatch.

O carro é bem maior. Cresceu 17,4 cm no comprimento (saltando de 3,82 para 4 metros) e 7,5 cm no entre-eixos (de 2,45 m para 2,53 m). O hatch está 7,7 cm mais largo e 5,5 cm mais baixo. A versão europeia tem a opção de dois motores: um três cilindros turbo, com 0.9 litro, de 90 cv e 14,3 kgfm (há ainda a opção overboost com torque para 15,3 kgfm) e um 1.5, de quatro cilindros a diesel, com 90 cv e impressionantes 22,4 kgfm.

O novo March - ou melhor o novo Micra - começa a ser fabricado na unidade da Renault em Flins, na França. As vendas estão previstas a partir de março de 2017. A Nissan prepara também a produção do modelo para o México. É de lá que sai a versão para os mercados americano e brasileiro. Ainda não há uma definição oficial, mas a nova geração do hatch da Nissan deve conviver com a linha atual no Brasil até iniciar a sua produção local no complexo da Nissan, em Resende (RJ).

A Nissan apresentou o novo March no Salão de Paris. O hatch tem nome de Micra na Europa e chega com pegada do crossover Kicks, o carro oficial dos Jogos Rio 2016. O editor do A TARDE Autos Roberto Nunes confere os destaques na capital francesa. #jornalatarde #atardeautos #nissanmicra #paris2016 #mondialauto Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Out 4, 2016 às 7:15 PDT

*O jornalista viajou a convite da Anfavea

