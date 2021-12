Nova geração do Hyundai HB20 pode chegar em 2019

O Hyundai HB20 é o segundo carro mais vendido do Brasil, com 70.356 unidades comercializadas até o mês de setembro. O hatch só perde para o Chevrolet Onix, que reina disparado com 134.217 veículos vendidos. Enquanto isso, as outras marcas não cansam de tentar fazer esse ranking rodar. Nos últimos meses a Fiat lançou o Argo e a Volkswagen, o Polo. Em resposta, a Hyundai já trabalha na segunda geração do HB20, que deve chegar ao Brasil em 2019.

A montadora revelou para um grupo de jornalistas brasileiros, em Seul, algumas novidades sobre o modelo. Uma delas, divulgada pelo jornal Estadão, é que o HB20 terá dimensões bem parecidas com as do modelo atual, um pouco mais abaixo que as propostas das marcas rivais.

Além disso, essa nova geração do HB20 terá desenvolvimento separado das versões hatch e sedã, visto que a variante três-volumes HB20S foi uma adaptação fabricada a partir da versão hatch, a fim de atender o segmento de sedãs compactos no mercado brasileiro.

adblock ativo