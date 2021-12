Nova geração do Corolla à venda nos Estados Unidos

À venda nos Estados Unidos, a nova geração do Toyota Corolla já tem preço definido. O sedã começa a ser vendido por US$ 19.500 (o equivalente a R$ 73.200) na versão L. O Corolla está à venda no mercado norte-americano com três opções de motorização: 1.8 de 141 cv e torque máximo de 17,3 kgfm; 2.0 de 171 cv e 20,8 kgfm; 1.8 híbrido com potência combinada de 122 cv.

adblock ativo